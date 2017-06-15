UNICEF'e Göre Eğitim Kalitesi En Düşük Ülke: Türkiye

UNICEF tarafından yayınlanan raporda Türkiye, 'eğitim kalitesi' kategorisinde ne yazık ki son sırada yer alıyor.

Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da sıkça gördüğümüz kısaltmasıyla UNICEF, dünya ülkelerinde yaşayan çocukların refah seviyesine göre çeşitli araştırmalar yaparak bu araştırmalarını bir raporla şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Deutsche Welle tarafından paylaşılan bir habere göre UNICEF, "Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlığını verdiği bir raporunda dünya ülkelerindeki çocuklarının refah seviyesini çeşitli kategorilerde değerlendirerek belli sıralamalar yaptı. Ne yazık ki ülkemiz Türkiye, 'eğitim kalitesi' alanında en son sırada yer alırken genel listede sondan 5. sırada konumlandırılıyor. Ayrıca ülkemiz bir kategoride daha hiç istemediğimiz bir konumda daha yer alıyor. 'Sıfır açlık' kategorisinde ise Türkiye, sondan ikinci sırada.

Çocuklarının yaşam koşullarının en iyi olduğu ülkeler ise sırasıyla Norveç, Almanya, Danimarka ve İsveç oldu.