Lera Kiryakova isimli bir sanatçı, Instagram hesabından ünlü isimleri dönüştürdüğü çizgi karakterlerle ilgili bazı paylaşımlar yapıyor. Yaptığı çalışmaların oldukça başarılı olduğunu söylememiz gerekiyor.

Lera Kiryakova, Rusya’nın Tula şehrinde yaşayan bir sanatçı. Aslında ‘sanatçı’ kolay kullanılacak bir kelime değil, fakat Kiryakova’nın çalışmalarına baktığımızda kendisi için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

173 bin civarında takipçi sayısına sahip olduğu Instagram hesabından bazı paylaşımlarda bulunan Kiryakova, ünlü isimleri çizgi film karakterine dönüştürüyor. Walt Disney bu cevhere yakında bir teklifte bulunursa hiç şaşırmayın, zira yaptığı çizimler gerçekten de çok başarılı. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik.

Beyonce

Leonardo Di Caprio

Leon filminden Natalie Portman

Keanu Reeves

Suicide Squad ekibi

Sherlock Holmes ekibi

Lana Del Rey

Diğer çalışmalarını görmek için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.