Lera Kiryakova, Rusya’nın Tula şehrinde yaşayan bir sanatçı. Aslında ‘sanatçı’ kolay kullanılacak bir kelime değil, fakat Kiryakova’nın çalışmalarına baktığımızda kendisi için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
173 bin civarında takipçi sayısına sahip olduğu Instagram hesabından bazı paylaşımlarda bulunan Kiryakova, ünlü isimleri çizgi film karakterine dönüştürüyor. Walt Disney bu cevhere yakında bir teklifte bulunursa hiç şaşırmayın, zira yaptığı çizimler gerçekten de çok başarılı. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik.
Beyonce
Leonardo Di Caprio
Leon filminden Natalie Portman
Keanu Reeves
Suicide Squad ekibi
Sherlock Holmes ekibi
Lana Del Rey
Diğer çalışmalarını görmek için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.