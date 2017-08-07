Twitch'in en ünlü isimlerinden Jahrein'e açılan dava yüzünden yayın hayatının bitebileceği açıklandı.

Twitch platformunun sevilen yayıncılarından Ahmet "Jahrein" Sonuç, dün yaptığı bir Twitch yayınında, "Sanırım Twitch hayatım son bulacak." ifadesini kullandı. Bir oyun firmasının kendisini dava edeceğini 6 Ağustos 2017 tarihinde açtığı yayınında belirtti. Oyun firmasının, avukatları ile ihtar yolladığını ve fazla detay veremeyeceğini belirten Jahrein, ayrıntıları avukatı ile konuşacağını ve takipçilerine daha sonra detayları paylaşacağını söyledi. Jahrein yayın süresince olayın oldukça komik bir olaydan kaynaklandığını ve kendisinin haksız olmadığını belirtti. Hayranlarını oldukça üzen bu duruma karşılık "Twitch hayatın niye bitsin? " sorusu soruldu. Jahrein ise bu soruya "Borç batağında olacağız" cevabını verdi.

Ayrıca mahkeme masrafları için bağış butonu oluşturacağını belirten Ahmet Sonuç'a, takipçileri yardım etmek konusuna olumlu yaklaşıyorlar. Gün içerisinde bir açıklama yapması beklenen Jahrein'den henüz bir açıklama gelmedi. Özgün ve sivri dilli eleştirileri bulunan Ahmet Sonuç'a açılacağı iddia edilen davanın, davacısı ve sebebi henüz bilinmiyor.