Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin hesaplarını çalarak şantaj yapan Ducky Layne çetesinin toplamda 3 ila 1321 yıl hapsi isteniyor.

Bir süre önce ülkemizdeki pek çok ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalan Ducky Layne çetesine üye 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı. İddianamenin detaylarına göre 12’si tutuklu olan 18 kişinin toplamda 3 ila 1321 yıl hapsi isteniyor. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Enes Batur gibi 57 ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapan çetenin, ünlülerin hesabını nasıl ele geçirdiği de öğrenildi.

Ünlülerle “mavi tık kazandınız” şeklinde bir e-posta atarak iletişime geçen çete, hesabı ele geçirdikten sonra, farklı bir mesaj göndererek hesabın ele geçtiğini ve geri iadesi için 5 bin TL talep edildiğini söylüyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tamer Karadağlı, Instragram hesabının doğrulanma rozeti olan mavi tıkı almaya uygun görüldüğüne dair bir e-posta aldığını, bu e-posta üzerinden kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra tüm yönetimi kaybettiğini açıklamıştı. Daha sonrasında kendisiyle WhatsApp’tan iletişime geçtiklerini söyleyen Karadağlı, bu yolla 3 bin TL talep ettiklerini belirtti.

Yakalanan suçluların aralarında binlerce aboneye sahip bazı sosyal medya ünlüleri de vardı. Ayda Kutay, Bahar Çelebi gibi 500 binden fazla aboneye sahip kişilerin de bulunduğu çete, ünlü isimlerin hesaplarını fishing (oltalama) yöntemiyle çalıyor. Öncelikle kişilerin e-postasına bir mail gönderen çete üyeleri, mailde yer alan sahte url üzerinden kişilerin hesap bilgilerini girmelerini sağlıyor, sonrasında ise bu bilgileri alarak hesapları kendi üzerlerine alıyor.

Ducky Layne çetesinin soruşturmaları devam ediyor, ilerleyen dönemlerde kişilerin alacağı cezalar da netleşecektir. Son yıllarda hacker’lar iyiden iyiye söz sahibi olmaya başladı. Her ne kadar güvenlik önlemleri alınıyor olsa da oltalama gibi sistemler kullanılarak hesapların çalınmasının dışında fidye yazılımları da kuruluyor.