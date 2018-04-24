Arabanın Altında Kalan Galaxy S9'un Ekranı Bile Çizilmedi!

Bir Business Insider editörü, ofisten ayrılırken Galaxy S9'unun üzerinden arabasıyla geçti. Telefonun çöp haline geldiğini düşünen editör, ekranının bile çizilmediğini görünce şaşkınlığa uğradı.

Bir cep telefonunun başına gelebilecek en kötü şey nedir? Kafa Topu 2 oynarken elinizden düşürebilirsiniz, üçüncü parti bir şarj cihazı yüzünden patlatabilirsiniz ya da yere düşürüp ekranını paramparça edebilirsiniz. Peki, kendi akıllı telefonunuzun üzerinden kendi arabanızla geçmenizin ihtimali nedir? Business Insider kıdemli teknoloji editörü Antonio Villas-Boas’ın başına gelen tam olarak buydu.

Ofisten ayrılmak için aracına binen Villas-Boas’ın bluetooth kulaklığındaki müzik bir anda durdu. Tesadüf ki arabası tam o anda ‘bir şeyin’ üzerinden geçmişti. Araçtan inen Villas-Boas korktuğu şey ile karşılaştı, araca binerken düşürdüğü Galaxy S9’unun üzerinden Subaru Outback model aracı ile iki kez geçmişti. Umutsuzca telefonu almak için yere eğilen Villas-Boas, beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Galaxy S9, sanki üzerinden 2 tonluk bir araç geçmemiş gibi sapasağlam duruyordu. Galaxy S9’da bir Incipio Dualpro telefon kılıfı olduğu ve aracın tekerleğinin ağırlığı tek bir noktaya odaklamak yerine tüm yüzeye dağıttığı düşünülürse, Galaxy S9’un ekranında bir kırık olmaması normal karşılanabilir. Tuhaf olan ise herhangi bir koruyucu ekran jelatini bulunmamasına rağmen Galaxy S9 ekranında tek bir çiziğin dahi oluşmaması.

Bu tamamen istemsiz olarak gerçekleşen test, hem Galaxy S9’un dayanıklılığını, hem de Gorilla Glass 5 ekran korumasının ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Google, LG, HTC gibi markalar da son tanıttıkları amiral gemilerinin ekran korumasının Gorilla Glass 5’e emanet etmiş durumda. Apple ise Gorilla Glass 5 kullanmasa da 9to5Mac’e göre iPhone X’un sağlam olması için Gorilla Glass ile birlikte çalıştı.