Değeri her gün artan Bitcoin'in değeri, finans analistlerine göre 3 yıl içinde 20 bin dolara ulaşacak. Fakat uzman yatırımcılar, Bitcoin'in yalnızca pahalı bir kumar olduğunu söylüyor.

Standpoint Research'in kurucusu Ronnie Moas, kripto pazarı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günümüzde 150 milyar dolara erişen kripto pazarı, Moas’ın öngörülerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 trilyon dolara erişecek.

Moas, değeri gittikçe artan Bitcoin hakkında da konuştu. Mosa’a göre Bitcoin bir yükseliş trendinde ve durması beklenmiyor. Önümüzdeki üç yıl içerisinde Bitcoin’in değeri 20 bin dolara yaklaşacak.

Moas, birkaç yıl önce Google ve Amazon’un hisse değerinin ciddi derecede düştüğünü fakat şu an 7-8 kat daha fazla olduğunu hatırlatarak, ‘’Önemli olan şu an nerede olduğumuz değil, nereye gittiğimiz’’ dedi.

Bir başka yatırımcı olan Peter Schiff ise Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin sadece açgözlülük üzerine kurulmuş, bir yatırımcının parasını bir başka yatırımcıya kazanç olarak ödeyen bir Ponzi dolandırıcılığı olduğunu söyledi.

Ne olursa olsun şu anda bir Bitcoin 15 bin Türk Lirası’na denk geliyor, eğer Moas’ın tahminleri doğru çıkarsa bu rakam 3 yıl içinde 60 bin TL’nin üzerinde olacak. Analiz uzmanlarının kripto para birimlerini bir kumar olarak görmeleri, bu değerlere bakınca kulağa son derece normal geliyor.