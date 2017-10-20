Uzmanlardan Uyarı: Yaşlılara Toplu Taşımalarda Yer Vermeyin

İngiliz Halk Sağlığı Klinik Danışmanı Sir Muir Gray, yaşlı insanların beden sağlıkları açısından oturmaları yerine ayakta durmaları konusunda teşvik edilmeleri gerektiğini söyledi.

Bizim kültürümüzde otobüste yaşlı bir insan gördüğümüzde yapacağımız tek şey, kalkıp kendisine yer vermektir. Hatta aksi durumlarda bir ayıplama durumu dahi söz konusu olabiliyor. İngiliz Halk Sağlığı Klinik Danışmanı Sir Muir Gray ise bunun tam tersini düşünüyor.

Yaşlıların günde en az 10 dakika yürümeye gayret etmesi gerektiğini söyleyen Gray, gündelik hayatında da kendilerini asansöre binmek yerine merdivenlerden çıkma konusunda yüreklendirdiğini söylüyor.

Aynı durumun toplu taşıma araçlarında da geçerli olduğunu söyleyen Gray, ‘Onlara metroda ya da otobüste yer verirken iki kez düşünün. Onlar için ayakta durmanın harika bir egzersiz olduğunu unutmayın’ diyor. İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, yaşlı insanların hareketli olmalarının onlara sağlayacağı faydalarla ilgili şu ifadeye yer verilmiş: “Yaşlı insanları aktif tutmaya teşvik edecek her türlü toplu çaba, onların daha bağımsız şekilde yaşamalarına ve sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç duymalarına yardımcı olacaktır.”

Araştırmacılar, orta ve üzeri yaşlardaki insanların yapacakları egzersizlerle bedensel olarak minimum 10 yaş gençleşeceklerini belirtiyorlar.

Çoğumuzun toplu taşıma araçlarında yer vermemek için başvurduğu fakat sonradan vicdan azabı duymasına sebep olduğu ‘numaradan uyku’ya bundan sonra gönül rahatlığıyla devam edebiliriz. :)