Aslında Birer Toz Tanesi Olduğumuzu Bize Hatırlatan Etkileyici Uzay Bilgileri

Uzayın mucizelerini gözler önüne seren 30 fotoğraf, küçük çaplı bir varoluş krizi yaşamanıza neden olabilir.

NASA'nın yayınladığı fotoğraflar, evrendeki yerimizi ve dünyanın "ne kadar küçük olduğunu" bir kez daha sorgulamamıza neden olabilir. Üzerinde yaşadığımız dünya, evrendeki bir kum tanesinden farksız değil. Fotoğrafları gördükten sonra küçük çaplı bir varoluş krizi yaşamak mümkün.

Evimiz - Dünya

Dünya büyük diye düşünsek de, evrende bir kum tanesi kadar bile boyuta sahip değil.

Güneş Sİsteminin Üçüncü Kaya Parçası

Dünya, güneş sisteminin, güneşe yakın üçüncü gezegeni. Mucize ise, hayatın o kadar gezegen arasında dünyaya bahşedilmesi.

Dünya ve Ay Arasındaki Mesafe

Gökyüzünden izlediğimiz Ay ile Dünya arasındaki mesafe tahminlerimizden çok daha az: 365.000 kilometre.

Güneş Sistemindeki Devler

Güneş sistemindeki gezegenlerin bazıları, dünyayı tenis topu boyutunda gösterecek kadar küçük.

Jüpiter'deki Küçük Yeşil Nokta, Los Angeles'tan Büyük

Sistemin en büyük gezegenindeki ufak bir nokta bile, Los Angeles'dan kat kat fazla yer kaplıyor.

Satürn'ün Halkaları, 6 Dünya Boyutunda

Satürn'ün halkaları, 6 dünyayı kapsayacak kadar geniş.

Ya Satürn'ün Halkaları Dünya Çevresinde Olsaydı?

Satürn'ün halkaları, dünyanın çevresinde olsa çok ilginç manzaralara sahip olabilirdik.

Los Angeles'tan Büyük Meteor

Söz konusu meteor, dünyaya çarparsa nasıl bir felaket yaşanacağını hayal edemiyoruz.

Güneşle Karşılaştırıldığında Gezegenler

Dev gezegenler, Güneş ile karşılaştırıldığında komik boyutlara sahip.





Dünya, Ay'dan Nasıl Görünüyor?

Luis Amstrong, Dünya'yı Ay'dan tam olarak böyle gördü.

Dünya ile Karşılaştırıldığında Güneş

Dünya'nın küçüklüğünü bir kez daha bu fotoğrafla anlayabiliyoruz.

Dünya Mars'tan Nasıl Gözüküyor?

Mars'ta koloni kurarsak, dünyayı böyle gözlemleyebileceğiz.

Dünyadaki Kum Taneciklerinden Çok Yıldız Var

Dünyadaki sayısız sahilde, akıl almaz sayıda kum tanesi var. Ancak yıldızlarla karşılaştırıldığında bu ne ki?

Güneşten Çok Daha Büyük Yıldızlar Var

Güneşin nihai derece büyük olduğunu düşünüyorsanız, söz konusu fotoğrafa bakın.

Samanyolu Galaksisinde Güneşin Kapladığı Yer Küçük Bir Kan Hücresi Kadar

Uçsuz bucaksız Samanyolu Galaksisi, Güneş'i bile cüce gösteriyor. Dünya ile kıyaslarsak, Samanyolu Galaksisi'ndeki boyutu yeryüzündeki Los Angeles kadar bile büyük değil.