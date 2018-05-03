Geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalımız üzerinden sizlerle 3149 TL'ye Vatan Bilgisayar'dan canavar bir bilgisayar toplamış, bununla ilgili bir de çekiliş düzenlemiştik. İşte o çekilişin sonuçları belli oldu.

Sizler için topladığımız ve OEM konusunda uzman ve ürün çeşitliliği en geniş olan, aynı zamanda da Türkiye'nin her yerinden erişebilmeniz için Vatan Bilgisayar aracılığı ile bir kampanya gerçekleştirmiştik. Bugün itibarı ile çekilişimizin kazananları belli oldu. Dilerseniz çekilişimizin kazananlarına geçmeden önce, Vatan Bilgisayar'da topladığımız oyun bilgisayarına ait videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: Sizleri daha fazla meraklandırmadan çekilişimizin talihlilerini açıklayalım. Kasa ve PSU Talihlisi Berk Yılmaz: EVEREST RAMPAGE APOLET GAMING USB 3x120mm RGB 3.0 MidT ATX KASA İşlemci Talihlisi Berke Çöker: AMD Ryzen 3 1300X Soket AM4 + Wraith Soğutucu 3.5GHz-3.7GHz 8MB 65W 14nm İşlemci Arkadaşlarımıza çekilişe katılırken vermiş oldukları mail adreslerinden ulaşarak, bizlere ilettikleri adreslere ürünlerini kargolayacağız. Talihli takipçilerimizi tebrik ediyor, ürünlerini güle güle kullanmalarını temenni ediyoruz.

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