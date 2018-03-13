VIT'le Porno İzleyerek Kripto Para Kazanma Dönemi Başlıyor

VIT isimli kripto para, porno izleyen kişilerin verilerine ulaşmak için ödeme yapmak istiyor.

Kripto para piyasası, dünyadaki pek çok sektörü önemli ölçüde değiştirdi. Yakın geleceğimizde daha farklı konularda da söz sahibi olması beklenen kripto paraların durdurulamaz yükselişine, internet sektörünün en güçlü platformlarından porno sektörü de giriyor. Ücretsiz servis veren porno sitelerinden dolayı yeteri kadar para kazanamayan porno sektörü, Vice Industry Tokens (VIT) isimli kripto para ile bu izleyicilere ödeme yapmak istiyor.

Açık kaynaklı bir blok zinciri olan VIT ile siteye girip işlem yapan kişilere ödeme yapacak porno siteleri, bunu yaparken son dönemin en önemli kaynağı olan verilerinizi istiyorlar. Yeni sisteme göre porno sitelerinde sosyal etkinlik, beğeniler, yorumlar, içerik tercihleri gibi veriler yer alıyor. Son yıllarda internetten gelir elde etmede abonelik sistemi ve reklam gelirlerine alternatif olarak verileri satma sistemi de başladı.

Bedava porno video izleyerek para kazanmanızı sağlayacak VIT, bunu yapan kişilerin verilerini almaya hak kazanacak. Bu veriler sosyal ağlarda ve diğer pek çok sitede alınıyor. Facebook, veri tutma konusunda en büyük şirket. Sizin bütün geçmişinizi sizden daha iyi hatırlayan Facebook, buna karşılık bu veriler için size hiçbir ödeme yapmadı.

Halihazırda kazanılmış VIT’nin pek çok farklı siteden ücretli içerik satın almak için kullanılması bekleniyor. Porno sitelerinin zaten belirli verileri takip etmesi olası bir durum. Şirket, bu ödemeyi yaparak bu verileri yasal olarak satma hakkına kavuşmuş oluyor.