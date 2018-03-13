Westworld'ün Yeni Oyunu 'Fallout Shelter'a Benzetildi

Westworld'ün yeni mobil oyunu ile ilgili ilk yorumlar gelmeye başladı. Gelen eleştirilerden en dikkat çekici olanı ise bir dönemin popüler oyunu 'Fallout Shelter' ile çok benziyor oluşu.

Westworld, geçtiğimiz günlerde yeni bir mobil oyun çıkarması ile gündeme gelmişti. Henüz tüm kullanıcılara açık olmayan oyuna erken erişim hakkı bulunan bazı kullanıcılar, oyundan bir takım görseller paylaştılar. Görsellerin yayılmasından sonra ise ilk yorumlar gelmeye başladı. Bu yorumlardan en çok dikkat çekeni ise, bir dönemin çok tutan oyunu 'Fallout Shelter' ilebenzerliği oldu.

Fallour Shelter, yaklaşık üç sene önce sunulmuş ve bir anda en çok oynanan mobil oyunlardan biri haline gelmişti. Tehlikeler ile dolu bir dünyada, bir dağın içinde yaşamlarını devam ettiren insanları yönettiğimiz bu oyun gerek dinamikleri gerek görselliği ile Westworld'ün yeni oyununa gerçekten çok benziyor. Tabii ki bu olumsuz bir eleştiri değil ancak Westworld gibi devasal bir evrenin bir mobil oyundaki temsili beklentileri karşılayamaz gibi görünüyor.

Henüz oyunu telefonlarımızda göremedik dolayısı ile bu benzerliğin boyutlarından da haberdar değiliz. Ancak sunulan oyun halihazırda çokta tatmin edici olmadığından, uzun süre oynanacak başarılı bir oyun olacakmış gibi görünmüyor. Beklentileri düşük tutmak en mantıklı karar gibi görünse de, oyunun Westworld'ün yaratıcıları ile tasarlandığı bilgisine sahibiz ve kurgusu beklenmedik şekilde başarılı olabilir. Kısacası, oyun çıkana kadar söylentiler devam edeceğe benziyor ve bizim de beklemekten başka seçeneğimiz yok. Şimdilik oyunun kapalı betasına ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.