WFIRST Uzay Teleskobunun İptal Edilmesi İsteniyor

Beyaz Saray'ın bütçesinin yetersizliği nedeniyle, NASA’nın bir sonraki misyonu olan WFIRST uzay teleskobu iptal edilecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Beyaz Saray bütçe planlamasında, NASA tarafından başlatılan ve Hubble teleskobundan 100 kat daha güçlü olacağı iddia edilen geniş alanlı kızılötesi tarama teleskobu WFIRST’ün iptal edilmesi önerildi. Proje kapsamındaki teleskop, karanlık madde gibi uzayın gizemlerine ışık tutma misyonuyla geliştiriliyordu.

Ayrıca bu hareket, akıllara ABD’nin uzay astronomisindeki liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceğini de getirdi. Daha da önemlisi projenin iptal edilmesi, küresel astrofizik topluluğuna yapılan yıkıcı bir darbe etkisi gösterebilir.

2020 yılında yapılacak bir fırlatma ile James Webb ve Hubble teleskoplarının yanına katılması planlanan WFIRST için belki hala umut vardır. Bazı kişiler, WFIRST projesinin iptal edilmeyeceğini ve verilen ultimatomun masrafları azaltmak için bir uyarı olduğunu düşünüyor. İlerleyen günlerde WFIRST görev liderlerinin olumlu hareketleriyle Beyaz Saray, projeyi sürdürmeye ikna edilebilir.

WFIRST, uzaktaki gezegenlerin ve yıldızların keşfedilmesi konusunda sunacağı katkıların yanı sıra, üzerinde büyük araştırmalar yapıldığı halde bilim insanlarının net bir fikre ulaşamadığı karanlık madde gizemine de ışık tutabilir. Eğer proje iptal edilmez ve tamamlanırsa bilim insanları, "Evren nasıl ivme kazanır? Ekstrakran atmosferi özellikleri nelerdir? Galaksiler nasıl oluştu ve gelişti? Dış gezegenlerin mimarisini belirleyen nedir?” gibi sorulara yanıt bulabileceklerini düşünüyorlar.

Peki, siz bu projenin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?