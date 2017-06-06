WhatsApp’a 3 Muhteşem Özellik Geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dur durak bilmeden geliştiriliyor. Yeni gelen özellikler uygulamayı daha şık ve düzenli gösterecek, aynı zamanda mesajlaşmanın daha kolay yapılmasını mümkün kılacak.

Yaklaşık 1.2 milyarlık kullanıcı kitlesiyle dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook’a geçtiğinden beri o kadar çok şekil değiştirdi ki eski nostaljik halini iyice unuttuk.

Her geçen gün kullanıcılarının daha kaliteli etkileşime geçmesi için çalışan ekip, hem görsel hem de kullanım kolaylığı açısından 3 farklı yeniliği getirmek üzere.

WhatsApp 2.17.30 güncellemesiyle kullanıcıya ulaşması beklenen özellikler şu şekilde sıralanıyor: