WhatsApp’a 3 Muhteşem Özellik Geliyor!

Yaklaşık 1.2 milyarlık kullanıcı kitlesiyle dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook’a geçtiğinden beri o kadar çok şekil değiştirdi ki eski nostaljik halini iyice unuttuk.
Her geçen gün kullanıcılarının daha kaliteli etkileşime geçmesi için çalışan ekip, hem görsel hem de kullanım kolaylığı açısından 3 farklı yeniliği getirmek üzere.
WhatsApp 2.17.30 güncellemesiyle kullanıcıya ulaşması beklenen özellikler şu şekilde sıralanıyor:
- Fotoğraflara filtre ve efekt ekleyin: Temel olarak bir fotoğraf düzenleme uygulaması olmasa da edinilen bilgilere göre 6 güzel efekti, göndermek istediğimiz görüntülere kolayca uygulayacağız.
- Toplu fotoğraf gönderimlerine otomatik albüm: İşte bu özellik, 4’ten fazla fotoğraf aldığımızda ya da gönderdiğimizde oluşan kalabalığı engelleyecek. Görüntüler otomatik olarak mesaj şeklinde bir albüm kutucuğu ile gösterilecek.
- Cevaplanması gereken mesajı sağa kaydırın: Basit bir hareketle cevap vermek istediğiniz mesaj bildirimi ya da mesajı hızlıca sağa kaydırmanız yeterli olacak.