WhatsApp’a 3 Muhteşem Özellik Geliyor!

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dur durak bilmeden geliştiriliyor. Yeni gelen özellikler uygulamayı daha şık ve düzenli gösterecek, aynı zamanda mesajlaşmanın daha kolay yapılmasını mümkün kılacak.

Yaklaşık 1.2 milyarlık kullanıcı kitlesiyle dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook’a geçtiğinden beri o kadar çok şekil değiştirdi ki eski nostaljik halini iyice unuttuk.

Her geçen gün kullanıcılarının daha kaliteli etkileşime geçmesi için çalışan ekip, hem görsel hem de kullanım kolaylığı açısından 3 farklı yeniliği getirmek üzere.
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WhatsApp 2.17.30 güncellemesiyle kullanıcıya ulaşması beklenen özellikler şu şekilde sıralanıyor:

  • Fotoğraflara filtre ve efekt ekleyin: Temel olarak bir fotoğraf düzenleme uygulaması olmasa da edinilen bilgilere göre 6 güzel efekti, göndermek istediğimiz görüntülere kolayca uygulayacağız.
  • Toplu fotoğraf gönderimlerine otomatik albüm: İşte bu özellik, 4’ten fazla fotoğraf aldığımızda ya da gönderdiğimizde oluşan kalabalığı engelleyecek. Görüntüler otomatik olarak mesaj şeklinde bir albüm kutucuğu ile gösterilecek.
  • Cevaplanması gereken mesajı sağa kaydırın: Basit bir hareketle cevap vermek istediğiniz mesaj bildirimi ya da mesajı hızlıca sağa kaydırmanız yeterli olacak.
Kaynak : http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-App-Check-WhatsApp-iOS-Update-Filter-Foto-Alben-18219987.html
Etiketler: whatsapp
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