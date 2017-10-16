WhatsApp, Grup Sohbetlerine Sesli Arama Özelliği Getiriyor!

WhatsApp geliştirme ekibi, grup sohbetlerinde eksikliği fazlasıyla hissedilen grup sesli görüşme özelliği üzerinde çalışmalara başladı. Ekip bununla birlikte metinle emoji arama ve dinamik saat çıkarması üzerinde de çalışmalarda bulunuyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her güncellemede getirdiği yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. WhatsApp geliştirme ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özellikler ile çok yakında grup sohbetlerinde sesli arama yapabilecek, dinamik saat çıkartmalarına kavuşacak ve istediğimiz emojiyi adını yazarak bulabileceğiz.

Grup Sohbetlerinde Sesli Arama

WhatsApp sesli arama özelliği ile kullanıcılara hücresel veri gerektirmeden internet verisi kullanarak yüksek kalitede sesli görüşme yapma imkanı tanıyalı oldukça uzun zaman oluyor. WhatsApp’a grup sohbet özelliğinin ne zaman geldiğini ise hatırlamıyorum bile. Fakat bir proje üzerinde çalıştığımız ya da iş/okul gibi ortak noktamız bulunan arkadaşlarımız ile sesli görüşme gerçekleştirmek istediğimiz zaman WhatsApp’ı terk ederek başka bir uygulama kullanmamız gerekiyordu.

WhatsApp geliştirme ekibi bunun büyük bir eksiklik olduğunu fark etmiş olacak ki WhatsApp’ta grup sesli görüşme özelliği üzerinde çalışmaya başladı. Bu son derece güzel bir gelişme. Ancak tüketiciler asla tatmin olmaz; grup görüntülü görüşme özelliğinin gelmesi de faydalı olacaktır.

Dinamik Saat Çıkartmaları

Instagram’da bir fotoğraf göndereceğimiz zaman saati fotoğrafa ekleyebiliyorduk. Aynı özellik WhatsApp’a da geliyor. WhatsApp’da durum olarak ya da bir sohbette fotoğraf göndereceğiniz zaman fotoğrafa dinamik olarak zamanı gösteren bir çıkartma ekleyebileceksiniz.

Metinle Emoji Arama

Emojiler artık bir dil haline geldi. O kadar çok emoji var ki istediğimiz emojiyi arayıp bulmak için ciddi bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Neyse ki WhatsApp geliştirme ekibi kullanıcıların emojileri bulma konusunda çektiği zorluğu anlamış olacak ki isim ile emoji bulma özelliğini geliştiriyorlar. Bu özellik sayesinde bir emojiyi bulmak istediğimizde metin çubuğuna ‘:’ (iki nokta üst üste) işaretini koyduktan sonra adını yazmamız yeterli olacak.

Örneğin; utanan maymun emojisini bulmak istiyorsunuz. Arama çubuğuna ‘:maymun’ yazdığınızda maymunlu tüm emojiler karşınıza çıkacak ve siz istediğiniz emojiyi çok daha kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Belki bu sayede daha önce keşfetmediğiniz fakat görünce hoşunuza gidecek yeni emojilerle karşılaşacaksınız.