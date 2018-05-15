WhatsApp Gruplar, Yeni Güncellemeyle Daha Keyifli Hale Geldi

Artık gruplarınızı tanımlayabilir, gruptaki sohbetleri daha kolay takip edebilir ve grup yöneticisinin kim olacağına çok daha kolay karar verebilirsiniz.

CEO'sunun Jan Koum olduğu Whatsapp, sürekli başka bir yenilikle kendini geliştirip güzelleştiriyor. Her ne kadar hikaye özelliği başlarda çok sevilmemiş olsa da Whatsapp'ın güncel içerikleri takip etmesi, birçok kullanıcı tarafından da olumlu karşılanıyor.

Grup sohbetleri de Whatsapp'ın olmazsa olmaz özelliklerinden. Neredeyse hepimizin dahil olduğu bir grup var. Gruplar, günümüzde ailelerimiz ya da arkadaşlarımızla sürekli iletişimde kalmamız açısından önem arz ediyor. Bu yüzden Whatsapp'ta birçok yenilikle birlikte geliyor. Artık grup yöneticileri tarafından grup tanımlanabilir ve gruba çeşitli kurallar konulabilir.

Bu yenilikler, özellikle birbirini çok da iyi tanımayan gruplarda oldukça işe yarar. Bu özelliklerin tümü bugün (15 Mayıs) itibariyle hem iOS hem de Android kullanıcıları için yayınlandı. Eğer gruplarınızı daha iyi yönetmek istiyorsanız Whatsapp'ınızı güncellemeyi unutmayın.