WhatsApp'ın Durum Özelliği Nihayet Geri Geldi!

WhatsApp'ın kaldırılan durum özelliği son güncelleme ile resmen geri geldi.

WhatsApp'ın Snapchat'ten araklayarak "Durumlar" dediği özelliği ile Snap atma devri başlamıştı. Genel olarak sevilmeyen ve pek tercih edilmeyen bu özelliğin yanı sıra bir de klasik durum kısmının kaldırılmasıyla tepki çeken WhatsApp, koca bir şirket olmasına rağmen kullanıcıların tepkileri sonucunda durum özelliğini geri getirdi.

"Hakkımda" kısmına eklenen durum, telefon numaranız ile beraber görüntülenirken, artık sohbet ettiğiniz kişinin de durumuna profiline bakarak görebileceksiniz. Geri gelmesi ile beraber herkesin son durumunun yazdığı WhatsApp'ta dilerseniz Ayarlar>Adınız ve Profil Resminizin Olduğu Bölüm>Hakkımda adımlarını takip ederek durumunuzu dilediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.

Böylelikle Snapchat'in her bir özelliğini Instagram, WhatsApp ve son olarak Facebook Messenger'a entegre eden Facebook'un ilk R yapışını da görmüş olduk. Bakalım Facebook aynı zamanda WhatsApp'ın snap paylaşımlarını da ilerleyen günlerde kaldıracak mı, hep beraber göreceğiz.

Bu arada merak edenler için Android tarafında WhatsApp Beta'nın 2.17.95 sürümü ile bu özelliğinin geldiğini belirtelim.