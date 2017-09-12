Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, nihayet gönderilen mesajları silme özelliğini test aşamasına soktu. Söz konusu özellik mesajlaşma gruplarında da kullanılabilecek.

Yanlışlıkla yazılan metin mesajlarını iptal etmek veya geri almak, aslında haberleşme sistemleri için yeni bir şey değil. Bu özellik, internetin cebimize girmediği dönemlerde bolca kullanacığımız SMS dönemlerinde bile vardı.

İnternet üzerinden mesajlaşma dendiğinde akla ilk olarak WhatsApp gelir. Ancak son yıllarda Telegram, WeChat ve Viber gibi farklı özelliklerle donatılmış uygulamalar da çıktı. Söz konusu farkların başında ise, gönderilen mesajı geri alma ve silme özelliği bulunuyor. WhatsApp ise nedendir bilinmez, bu özelliği getirmek için milyonlarca kullanıcıyı bekletiyor(du).

Şirket, gelen öneri ve şikayetlerden bıkmış olacak ki nihayet Android ve iOS uygulamaları için gerekli çalışmaları bitirmiş durumda. Hatta WABetaInfo sitesinin haberine göre test sürümlerinde başarılı bir şekilde çalışıyor.

Özelliğin öncelikle WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulacağı söylenebilir. Giderilecek ufak hatalar ve yapılacak düzeltmeler sonrasında son kullanıcıya erişmesi biraz vakit alacaktır. Özellik sayesinde karşı taraftan gelen ve sonra geri alınan mesajlar bildirim pencerelerimizden yok olacaklar. Silinmiş metinler, "Bu mesaj silindi" başlığı ile şu şekilde gözükecekler:

Aslında mobil işletim sistemleri arasında en az tercih edilen Windows Phone üzerinde bu özellik çoktan kullanılıyordu. Ancak yaygın bir şekilde uygulanması için popüler işletim sistemlerine de geçiş yapılması gerekti. Özelliğin Android ve iOS’a geleceği tarih netleşince tüm detayları size bildireceğiz. Güncelleme gelene kadar yazdıklarınıza ve yazdığınız kişilere dikkat edin ve de takipte kalın :)