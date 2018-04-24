WhatsApp, kaydettikleri sesli mesajları göndermeden önce son bir kez dinlemek isteyen kullanıcılar için yeni bir özellik yayınladı. Özellik, ses kaydı sırasında gelen aramalar nedeni ile kaybolan ses kayıtlarına da çözüm oluyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Google Beta Program aracılığı ile Android Beta kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, uygulamayı 2.18.123 sürümüne yükseltti. Peki yeni WhatsApp güncellemesi Android Beta kullanıcılarına hangi özelliği getirdi?

Bildiğiniz üzere WhatsApp, kısa süre önce yayınladığı güncelleme ile ses kaydı kilitleme özelliğini kullanıma sunmuş ve böylece kullanıcıların ses kaydı aldıkları sırada parmaklarını ekranda tutma zorunluluğunu sonlandırmıştı. Bu özellik ses kayıt işlemini kolaylaştırsa da, telefonumuz çaldığında silinen ses kayıtlarına çözüm getirmiyordu.

2.18.123 sürümü ile birlikte WhatsApp, gönderilmemiş olsa dahi sesli mesajları arabelleğe kaydediyor. Böylece telefonunuz çalarsa ya da yanlışlıkla WhatsApp’tan çıkarsanız sesli mesajınız silinmiyor. Ayrıca yeni özellik, kullanıcılara sesli mesajları göndermeden önce dinleme imkanı da sunuyor.

Eğer sesli mesajınızı göndermeden önce dinlemek isterseniz, kaydı tamamladıktan sonra ana ekran tuşuna basın. Yeniden uygulamayı açtığınızda ses kaydınız durdurulmuş ve gönderilmek ya da silinmek üzere bekliyor olacaktır. Dilerseniz oynatma tuşuna basarak göndermeden önce mesajınızı dinleyebilirsiniz.