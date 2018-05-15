Dünyanın en çok kullanılan 5. sitesi Wikipedia'da hemen hemen herkes belli kurallara uyduğu sürece içerik üretebiliyor. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor, Vikipedi'nin kullandığı 10 kaynağı karşınıza getirdik.

Geçtiğimiz günlerde 'sizi özledik' temalı paylaşımlarıyla ülkemizin gönlünü fethetmeye çalışan, ancak yine de erişim engelini kaldırmasını sağlayamayan Wikipedia'da bulunan içerik üreticiler, yazıları için birçok farklı kaynaktan yararlanır.

Dünyanın en popüler 5. sitesi olan Wikipedia, elbette birçok kusura sahiptir. Özellikle herkesin içerik üretimine izin vermesi, içeriğin kötüye kullanımına sebep olabilir.

Peki, Vikipedi'de en çok alıntı yapılan kaynaklar nedir diye hiç düşündünüz mü? Eğer bilmiyorsanız sizi Wikipedia'nın en çok alıntıladığı 10 yabancı kaynakla baş başa bırakalım:

1. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification - 2,830,341 alıntılama.

2. Prediction of Hydrophobic (Lipophilic) Properties of Small Organic Molecules Using Fragmental Methods: An Analysis of ALOGP and CLOGP Methods - 21,350 alıntılama.

3. The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC) - 20,247 alıntılama.

4. The de Vaucouleurs Atlas of Galaxies - 19,068 alıntılama.

5. The Complete New General Catalogue and Index Catalogues of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dryer - 19,060 alıntılama.

6. Galaxies and How to Observe Them - 19,058 alıntılama.

7. A Concise History of Romania - 15,597 alıntılama.

8. Catalog of Fishes California Academy of Sciences - 11,980 alıntılama.

9. Dictionary of Minor Planet Names - 10,651 alıntılama.

10. National and religious composition of the population of Croatia, 1880–1991: By settlements - 8,230 alıntılama.

Tahminimizce bu kaynakların hiçbirisiyle şimdiye değin Wikipedia'da araştırma yaparken karşılaşmadınız. Bu gayet normal, çünkü Wikipedia'daki çoğu içerik üreticisi bu kaynakları kullansa bile içeriği 'kaynak belirtilmedi' olarak gösteriyor. Bunlar yalnızca ilk 10 akademik kaynak olmasına rağmen Wikipedia içerik üreticileri, 4,5 milyon benzersiz referanstan da alıntı yaptı. Eğer akademik seviyede İngilizce'ye sahipseniz anlayabileceğiniz bu içerikler, özellikle İngilizce içeriklerin çok daha güvenilir olmasını sağlıyor.