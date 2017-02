Windows 10’da DNS Nasıl Değiştirilir?

DNS ayarlarını yapmamak bazen baş belası olabiliyor. Peki bunları Windows 10'da, kolay ve hızlıca nasıl ayarlarsınız? Birkaç adımda nasıl yapacağınızı bu yazıda öğrenebilirsiniz.

Genellikle internet servis sağlayıcınız, size ağ ayarlarını sunar. Ancak bazen web sayfalarının yüklenmesi, indirilen dosyaların dolması sırasında DNS serverlar isteklere uygun cevap vermeyebilir. Bunun nedeni genellikle yavaşlamalarıdır. Başka DNS serverlar kullanarak bu sorunu aşabilirsiniz.

DNS Nedir?

DNS, “Domain Name System”in kısaltmasıdır. İnternette her cihazın bir IP adresi vardır. Bağlandığımız siteler de, bir server cihazının içinde olduğu için biz bu server’ın IP adresini yazarak buraya bağlanabiliriz. DNS denilen program, her IP adresini bir isme çevirir. Bu sayede biz sitelere IP adresi girerek değil de isimlerini yazarak giriş yapabiliriz.

PC’nizin DNS Ayarlarını Nasıl Değiştirirsiniz?

Windows 10’unuzda denetim masasına girerek aşağıdaki adımları takip ederek rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Denetim Masası’nı açın.

İnternet ve Ağ ayarlarına tıklayın.

İnternet ve Paylaşım Merkezi’ni açın.

Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir deyin.

Buradan ağ bağlantınızı seçerek sağ tuşa tıklayıp özelliklere gelin.

TCP/IPv4’ün üzerine gelip çift tıklayın.

Açılan pencerenin alt kısmında “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan”a tıklayın.

“Tercih edilen DNS sunucusu” kısımlarına Google DNS Sunucu adreslerinden “8.8.8.8” ve “8.8.4.4” yazabilir isterseniz tercih ettiğiniz bir sunucu adresi kullanabilirsiniz.

“Tamam” ve tekrar “tamam” düğmelerine basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. DNS adresiniz değişti.