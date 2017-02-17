Windows 10 Kullananlara Önemli Güvenlik Uyarısı!

Eğer Windows 10’un güncelleştirmesini kapatıp Anniversary Update’i kaçırdıysanız, güvenliğinizi sağlamak için geç kalmamanız gerekiyor.

Microsoft, Windows 10’un ilk sürümüne önümüzdeki Mayıs ayında güvenlik desteğini keseceğini açıkladı. Yani Windows 10’u yükleyip geçtiğimiz yıl büyük Anniversary Update’i kaçırdıysanız, Windows 10’u güvenli bir şekilde kullanmanıza birkaç ay gibi bir süre kaldı.

Aslında güvenlik desteğinin kesilmesi için belirlenen tarih 2017’nin Mart ayıydı. Fakat Microsoft’tan Nathan Mercer, bu hareketin neden Mayıs ayına ertelendiğini şu şekilde açıkladı: "Windows 10, sürüm 1607'nin 26 Ocak'ta VLSC'ye gelmesi ile birlikte Windows 10, sürüm 1507'ye olan destek kesilmeye başlayacak. Bu demek oluyor ki Mayıs 2017'den sonra sürüm 1507, güncel olarak desteklenen sürümler arasından çıkarılacak."

1507, işletim sisteminin Temmuz’da yayınlanan ilk sürümüne verilen teknik isim. 1607 ise geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yayınlanan Anniversary Update’e verilen teknik isim. Yani 1607 işletim sisteminin en son sürümü ve günümüze kadar da yamalarla desteklenerek geldi.

Sonuç olarak Mayıs ayında Windows 10’un ilk sürümü bundan sonra hiçbir destek ve güncelleme almayacak. Dolayısıyla Anniversary Update’e geçmek için bu zamanların çok uygun olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için şuradaki bağlantıdan destek alabilirsiniz.