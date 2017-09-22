Microsoft, önümüzdeki ay sonbahar creator güncellemesini yayınlayacak. Pek çok yeni özellik getiren yeni güncellemenin gözden kaçan 5 'küçük' yeniliğini gözden geçirdik.

17 Ekim’de yayınlanması beklenen Windows 10 sonbahar creators güncellemesi, birçok yenilik ve özellikler getiriyor. Güncellemenin tüm özelliklerini daha sonra inceleyeceğiz. Bu makalemizde, sonbahar creator güncellemesinin az bilinen fakat hoşunuza gidebilecek 5 özelliğini inceliyoruz.

Şekil Çizen Klavye

İlk kez Windows 8.1’de gördüğümüz şekil çizen klavye, yazmak istediğimiz kelimeyi tek tek harflere basmak yerine kelimenin ilk harfine bastıktan sonra diğer harfler üzerinde imleci gezdirerek yazmamızı sağlıyordu. Yeni gelecek güncelleme ile şekil çizen klavye daha da küçülecek, böylece imleci kaydırarak yazı yazmak daha da kolaylaşacak.

Microsoft Edge - Sık Kullanılanlar

Microsoft’un Windows 10 ile birlikte kullanıma sunduğu ‘yeni’ tarayıcısı Microsoft Edge’nin sık kullanılanlar bölümü yeni bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor. Yeni arayüze adres çubuğunda bulunan ‘yıldız’a tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni arayüz, kullanıcılara favorilerini ve daha fazlasını istediği gibi kontrol edebileceği daha fazla seçenek sunuyor.

Kalemimi Bul

Eğer bir kalem kullanıcısıysanız, kalem kaybetme sorununu muhakkak yaşamışsınızdır. Microsoft, sonbahar creators güncellemesine bu durumları engellemek için şık bir özellik ekledi. Ayarlar’dan Cihazımı Bul’a gittiğinizde, kaleminizi en son nerede kullandığınızı görebilirsiniz. Kalemler Wi-Fi ya da hücresel veriye bağlı değildir. Dolayısı ile bu özellik canlı lokasyon takibi yapamaz. Sadece son kullandığınız yeri harita üzerinde gösterir.

Video Oynatma Seçenekleri

Windows 10, yeni güncelleme ile yepyeni video seçenekleri sunuyor. En önemli özellik, video izlerken güç tüketimi optimize eden yeni ayar olabilir. Ayrıca gelişmiş monitöre sahip kullanıcılar için HDR seçeneği de eklendi.

Windows Update İyileştirmeleri

Bir Windows güncellemesi geldiğinde Windows Update mümkün olan en büyük bant genişliğini kullanır, interneti kullanmayı imkansız hale getirirdi. Sonbahar creator güncellemesi ile birlikte Windows Update’e yeni bir seçenek geliyor. Artık güncellemelerde kullanılacak bant genişliğini ayarlayabilirsiniz. Böylece isterseniz güncellemeleri arka planda yavaş yavaş indirirsiniz, isterseniz de son hızda yeni güncellemelere kavuşursunuz.