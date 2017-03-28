Windows 10’un Beta Test Kullanıcısı 10 Milyonu Aştı!

Windows’un test ve beta sürümlerini alan insider ekibi, tamamen gönüllü kadrosu olarak 10 milyon kullanıcı sayısını aştı!

Microsoft’un son eseri olan Windows 10, hem performansı hem de Windows 7 ve Windows 8’in sevilen özelliklerini birçok yenilik ile beraber harmanlaması ile oldukça seviliyor. Özellikle bu sürümlerden ücretsiz geçiş sağlanması sebebiyle kısa sürede milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta olan Windows 10, aynı zamanda beta testi konusunda da ciddi rakamlara ulaştı.

Windows 10’a gelecek yenilikleri önce test etmek, geri bildirim vermek ya da bir geliştirici iseniz üretmek istediğiniz ürünün uygunluğu açısından önemli olan Windows Insiders adı verilen grup, toplamda 10 milyonu aştı.

Herhangi bir ücret gerektirmeden beta ve alfa sürümlerini alan bu ekip, Microsoft’un açıklamasına göre özellikle Win10’un şu anda daha iyi olmasını sağlayan yegane topluluk olarak nitelendirilmiş. Windows 10 kullanıcı sayısının 400 milyonu aşmasına rağmen 10 milyonluk test ekibine sahip olan Microsoft, bu ilgiden dolayı gayet memnun.

Eğer siz de Windows 10’a gelen tüm yenilikleri ilk kullanmak isteyen kullanıcılardan biri iseniz buradaki bağlantıdan Insider programına Windows hesabınız ile kayıt olabilirsiniz. Yalnız unutmayın, bu program neredeyse her hafta irili ufaklı güncelleme verdiği için internet kotanızı sömürülmesinde ana sebep olabilir.