Windows'un Yeni Özellikleriyle Bilgisayarınız Daha Sağlıklı!

Windows 10'un Creators Update'si ile artık bilgisayarlarınız daha sağlıklı olacak. Bunun nedeni Windows Defer'ın Windows Defender Security Center'a dönüşerek, bizlere sistem sorunlarını tespit eden araçlar sağlıyor olması.

Windows 10’un Creators Update’i ve yeni özellikler getireli çok oldu. Windows 10’un diğer güncellemelerine göre bu seferkine biraz daha dikkatli bakmalısınız., çünkü ilk bakışta gözden kaçırdığınız özellikler olabilir. Bunlardan biri de Windows Defender Security Center. Windows 10’un varsayılan antivirüs aracının Windows Defender olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak Microsoft, yeni güncellemesi ile sizi daha güvenli kılacak şekilde Windows Defender’a eklemeler yaptı. Başka bir antivirüs kullanıyorsanız bile bir göz atmaya değer.

Burada “Device performance & health” sekmesinde yeni sayfalar göreceksiniz. Başlat menüsüne “Defender” yazarak “Güvenlik Merkezi”ne ulaşabilir ve “Device performance”a tıklayabilirsiniz. Karşınıza “Health Report” isimli bir rapor çıkacak. Bu kısım, sisteminizdeki en önemli noktaların ne kadar sağlıklı olduğu hakkında hızlı bir rapor sunuyor. Hard diskinizin fazla dolu olup olmadığından güncellemelerinizin sağlıklı yapılıp yapılmadığına dek birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada, özellikle laptop kullanıcıları batarya kullanımı ve enerji tasarrufu hakkında birçok uyarı ile karşılaşacaklardır.

Eğer bilgisayarınızda sorunlarla karşılaşıyor ve bunları teker teker düzeltmekle uğraşmak istemiyorsanız, “Fresh Start” ayarı ile toptan işlem yapabilirsiniz. Bu, bilgisayarınızı Windows’un varsayılan haline geri döndürüyor. Tabii ki bu aracı kullanırken dikkatli olunmalı; zira dosyalarınızı korurken 3. ortak uygulamaları siliyor. Umarım Creators Update’niz size fayda sağlar.