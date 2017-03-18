“Windows” Tuşu İle Birlikte Kullanılan Klavye Kısayolları!

Windows tuşu, birçok kişinin aklında "acaba neden klavyede var?" sorusunu doğurmuştur. Bunun nedeni bize bir çok kısayol sunmasıdır. Windows tuşu ile birlikte kullanılan klavye kısayollarını sizler için listeledik.

“Windows” tuşu sadece başlat menüsünü açmakla kalmıyor, diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında hızlı bir bilgisayar kullanımı da sağlıyor. Son tahlilde bu tuş daha kolay bilgisayar kullanmanızı ve iş yaparken zaman kazanmanızı sağlıyor. Eğer siz de bilgisayar kullanırken karşınıza çıkan angaryalardan bıktıysanız sizler için derlediğimiz kısayollar ile bunları aşabilir, hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

⊞ Win — Başlat menüsünü açar

⊞ Win + A — İşlem merkezini açar.

⊞ Win + B — Bildirim alanındaki ilk ikonu seçer

⊞ Win + Ctrl + B — Bildirim alanında yeni bir mesaj belirten programa geçer.

⊞ Win + C Windows 10’da Cortana’yı açar.

⊞ Win + D — Masa üstünü gösterir.

⊞ Win + E — Windows gezginini açar.

⊞ Win + F — Windows 10’da geri bildirim merkezini açar.

⊞ Win + Ctrl + F — “Bilgisayar bul”u açar.

⊞ Win + G — Oyun çubuğunu açar.

⊞ Win + K — Yeni bir başlat menüsü açar.

⊞ Win + L — Kullanıcıyı değiştirir, ekranı kilitler.

⊞ Win + M — Tüm pencereleri küçültür.

⊞ Win + ⇧ Shift + M — Küçültülmüş pencereleri eski haline getirir.

⊞ Win + O — Cihazın yönünü kilitler.

⊞ Win + P — Monitörün projeksiyon modunu değiştirir.

⊞ Win + Q — Arama çubuğunu açar.

⊞ Win + R — “Çalıştır”ı açar.

⊞ Win + T — Görev çubuğundaki pencereleri gösterir, aralarında geçiş yapar.

⊞ Win + U — “Erişim Kolaylığı” penceresini açar

⊞ Win + W — Windows Ink Çalışma Alanı’nı açar

⊞ Win + X — Windows Mobil Uygulama Merkezi’ni açar.

⊞ Win + Y — Yahoo Messenger’ı açar (Eğer yüklü ise)