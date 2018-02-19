Windows, ARM tabanlı Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını daha ucuz ve her zamankinden daha uzun ömürlü yapmayı vaat ediyor. Ancak bu cihazların sahip olduğu, ciddi kısıtlamalar tartışma konusu olmuş durumda.

ARM tabanından gücünü alan Windows 10 cihazlar tam gün batarya süresi iddiası ile geçtiğimiz yılın sonunda duyuruldu. Ancak ARM tabanlı Windows 10 cihazlar, ciddi kısıtlamalara sahip olmaları dolayısıyla tartışma konusu olacak gibi görünüyor.

HP, ASUS ve Lenovo tarafından geliştirilen cihazlar henüz kullanıma sunulmadı. Microsoft ise kazara bu cihazlardaki kısıtlamaların listesini yayınlamış bulundu. Şirket, her ne kadar durumun farkına varıp bilgileri geri çekse de oldukça geç kaldı.

İşte ARM üzerinde çalışacak Windows 10 işletim sisteminin yapamayacakları:

Sadece ARM64 sürücülere destek: ARM üzerinde sadece x86 uygulamalar çalışabilecek ancak x86 sürücüleri kullanılamayacak. Bu anlamda eski ekipmanlarınızında kullanımı mümkün olmayacak.

X64 uygulamalara destek yok: x64 uygulamalar için destek sunulmazken, ileriki dönemde bu desteğin sağlanması planlanıyor.

Bazı uygulama ve oyunlar çalışmayacak: OpenGL veya donanım hızlandırmalı OpenGL kullanan bazı uygulama ve oyunlar bu cihazlarda çalışmayacak. Ayrıca, anti-hile teknolojileri kullanan oyunlar da bu cihazlarda çalışmayacak.

Windows Hypervisor Platform ARM’de desteklenmeyecek: Hyper-V kullanan sanal makineleri çalıştırma olanağınız olmayacak.

Windows deneyimini özelleştiren uygulamalar düzgün çalışmayacak: Yardımcı teknolojiler veya giriş yöntemi editörleri gibi uygulamalar cihazlarda düzgün çalışmayabilecek. Ek olarak, Dosya Yöneticisi sağ tıklama menüleri ve ikonları gibi uzantılar veya Dropbox düzgün çalışmayacakken yerel uygulamalara ihtiyaç duyulacak.

Tüm ARM tabanlı aygıtların Windows’un mobil bir sürümünü çalıştırdığını varsayan uygulamalar doğru şekilde çalışmayabilir: Windows Phone için kodlanmış olan bazı uygulamalar düzgün çalışmayabilecek.

Yani anlayacağınız üzre, bu cihazlar sadece genel uygulamaları ve senaryoları çalıştırabilecek. Daha şimdiden konuşulmaya başlanmış olan kısıtlamaların, kullanıcıların tepkisini alıp almayacağı ise merak ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kısıtlamalar kullanıcıları kızdıracak mı?