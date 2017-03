DC Comics'in merakla beklenen yeni filmi Wonder Woman'dan aksiyonun tavan yaptığı bomba fragman.

DC Comics'in başı çeken üç önemli süper kahramanından biri olan (diğer ikisi Batman ve Superman) Wonder Woman, beyaz perdede de karşımıza Batman v Superman: Dawn of Justice'de çıkmıştı. Şimdi ise kendi filmine kavuşmasına artık sadece birkaç ay kalan Wonder Woman'ın yeni filminden üçüncü fragman da geldi.

Özellikle aksiyon bakımından çok daha yoğun olan fragman, Diana Prince hem çocukluğundan, hem de toy dönemlerinden sahneler de barındırmakta.

Wonder Woman, 2 Haziran'da vizyona girecek.