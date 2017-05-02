Wonder Woman'ın Yeni TV Spotu Yayınlandı!

Wonder Women'ın yeni TV spotu yayınladı. 1 dakikalık videoya göre oyuncu Gal Gadot, sağlam dayak atacak.

Marvel, yeni çıkardığı Galaksinin Koruyucuları Vol. 2 filmi ile bu aralar sinema evrenini meşgul ederken, DC de kendi sinematik evrenini şekillendirmeye çalışıyor. Wonder Women filmi ile Justice League’e bir hazırlık yapacak DC, yeni filmi için 1 dakikalık TV spotu paylaştı. Dolu dolu gelen bu video ile birlikte, serinin geçmiş zamanda uzun süreler geçireceğini düşünüyoruz.

Aksiyon dozajı son derece yüksek olan film, fantastik filmler ile süper kahraman filmlerini harmanlayıp ortaya farklı birşeyler koymayı hedefliyor. DC'nin sinema evreninin 3. filmi olacak Wonder Women, 2 Haziran’da vizyona girecek. Anlayacağınız önümüzde tam tamına 1 aylık süre kaldı.

Aksiyon sahneleri dışında komedi unsurları barındıran filmin başrol oyuncusu Gal Gadot, bir kez daha rolüne ne kadar yakıştığını gözler önüne seriyor. Kadın resmen bu rol için doğmuş. Gotham’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videodan gördüğümüz film, son derece başarılı olacakmış gibi duruyor. Açıkça söylemek gerekirse, Marvel’ın son çıkardığı Galaksinin Koruyucuları Vol. 2’yi çok beğenen birisi olarak Wonder Women’dan başarılı performans bekliyorum. Peki sizin film hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Süper kahraman filmleri arasında kıyaslama yapabileceğiniz bir film var mı?