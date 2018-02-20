World of Tanks'tan Bayern Münih-Beşiktaş Maçına Özel Hediye!

Tankların efsanevi savaş atmosferini sanal ortama taşıyan World of Tanks, Türk oyuncuları için Bayern Münih-Beşiktaş maçına özel bir hediye sundu.

Bu akşam 22:45’de başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, dünyaca ünlü Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. World of Tanks, bu son derece önemli mücadele için Türkiye’deki oyuncularına oldukça hoş bir sürpriz yaptı.

‘Kim Kazanacak? Bayern Münih mi Beşiktaş mı? Siz Kazanacaksınız!’ başlığı altında paylaşılan haberde World of Tanks, Türkiye’deki oyuncularına içinde tankları araştırmak için daha hızlı deneyim biriktirilmesini sağlayan 5 adet kişisel yedeğin bulunduğu iki farklı bonus kod hediye etti.

Kodları kullanmak için öncelikle tarafınızı seçmeniz gerekiyor. Beşiktaş'ın kazanacığını düşünenler 'BESIKTAS', Bayern Münih'in kazanacağını düşünenler ise 'BAYERN' kelimesini bonus kod olarak aktif edebilirler. Oyuncuların seçtiği tarafın maçı kazanması halinde kodun içinden gelecek ödül miktarı ikiye katlanacak ve kazanılan ek ödül maçın ardından oyuncuların hesaplarına aktarılacak.

World of Tanks’ın Bayern Münih-Beşiktaş maçına özel olarak sunduğu bonus kodlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Fakat bonus kodların 23:00’a kadar kullanılması gerektiğini unutmayın. Eğer World of Tanks’ı hala denemediyseniz buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.