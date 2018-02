Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 7'nin kaynak yazılımı sızdırıldı. Sızdırılan yazılım cihaz özellikleri hakkında önemli bilgiler sağladı.

Mobil Dünya Kongresi’nin başlamasına sadece birkaç gün kaldı ve teknoloji meraklıları etkinlik süresince birbirinden güçlü ve şık yeni ürünler ile tanışacak. MWC 2018’in en çok heyecan uyandıran etkinliği Galaxy S9 tanıtımı olsa da, Xiaomi’nin Mi 7 modeli de alternatif telefon markalarına ilgi duyanlar için oldukça heyecan verici olacak.

Peki Xiaomi Mi 7’den ne bekliyoruz?

Şu ana kadar cihaz hakkında bilinen tek ‘gerçek’ bilgi Xiaomi Mi 7’ye Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinin güç verecek olması. Bu zaten ön görülen bir bilgi olsa da Xiaomi CEO’su yaptığı açıklama ile Snapdragon 845 işlemcisinin kullanılacağını teyit etti. Bunun dışındaki bilgiler ise söylentilerden ibaret.

Söylentilere göre Xiaomi Mi 7 standart ve ‘plus’ olmak üzere iki farklı varyantla satışa sunulacak. Plus modelinin 6.01 inç boyutunda Samsung markalı bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Standart modelin ise ekran boyutu ve özellikleri hakkında henüz iddialı bir sızıntı bulunmuyor.

Yine söylentilere göre Xiaomi Mi 7 şirketin kablosuz şarj desteği sunan ilk akıllı telefonu olacak. Yapay zeka destekli çift kameraya sahip olması beklenen cihazın batarya kapasitesi hakkında ise farklı iddialar bulunuyor. Bazı söylentiler standart modelin 3.200mAh, plus modelin ise 3.500mAh bataryaya sahip olacağını söylerken, 4480mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olacağını belirten söylentiler de bulunuyor.

XDA Developers geliştiricileri söylentileri bir kenara bırakarak Xiaomi Mi 7’nin sızdırılmış yazılımını incelediler ve cihaz hakkında bazı önemli bilgilere ulaştılar. Yazılımdan ilk elde edilen bilgiler cihazın şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 845 işlemciye sahip olması oldu. Android Oreo ile çalışan cihazda, Project Treble uyumlu MIUI 9 arayüzü bulunuyor.

Ayrıca cihaz yazılımının içinde ‘Always on Display’ özelliğine işaret eden bazı kodlar bulundu. Bu da cihazın OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Always on Display sayesinde Mi 7 kullanıcıları ekranı uyandırmadan saat, tarih, pil seviyesi ve maksimum 3 bildirim simgesini görebilecekler.

Yine yazılım dosyaları içinde, Xiaomi Mi 7’nin çift kamera desteği sunacağını gösteren kodlar bulundu. Ayrıca cihaz çift SIM kart desteğine sahip olacak fakat SD kart slotu bulunmayacak. Bunun dışında gerçek zamanlı bokeh efekti oluşturulmasını sağlayan bir kamera uygulaması, elektronik görüntü sabitleme, Dirac ses teknolojisi, Qualcomm’un aptX ve aptX HD ses kodekleri ve NFC desteği de Xiaomi Mi 7’nin diğer özellikleri olacak.