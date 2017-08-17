Xiaomi Redmi Note 5A Haftaya Tanıtılacak

Xiaomi'nin yeni nesil giriş-orta seviye akıllı telefonu olacak Redmi Note 5A önümüzdeki hafta tanıtılacak. Bilgi Xiaomi tarafından doğrulandı.

Fiyat performans oranı yüksek kaliteli telefonların üreticisi Çinli dev Xiaomi, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model uygun giriş seviye fiyatıyla kullanıcıların çoğunu tatmin edecek gibi görünüyor.

Ürünün görselleri ve tanıtım tarihini paylaşan CEO, 21 Ağustos'u göstererek basın davetiyelerini yolladı. Daha önceden TENAA'dan alınan sertifikayla tanıdığımız Note 5A, iki farklı varyanta sahip olacak.

5,5 inçlik 720p çözünürlüklü LCD ekrana sahip olacağını beklediğimiz telefon 3.000 mAh'lik bir pille gelecek. Çipset kısmında muhtemelen Qualcomm Snapdragon 425 ve 430'u göreceğimiz telefonlar 2/16 ve 3/32 olmak üzere iki farklı RAM/dahili hafıza seçeneğine sahip olacak.

İki versiyondan iyisinde arka tarafta 16, ön tarafta 13 MP'lik kameralar yer alırken daha düşük versiyonda kameralar 13/5 MP şeklinde olacak. Yazının başında da belirttiğimiz şekilde giriş seviye donanımı giriş seviyesi fiyata satan Xiaomi, Redmi Note 5A modelleri için 150 dolardan başlayan bir etiketle satış yapacak.