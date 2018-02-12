Xiaomi, özel arayüzü MIUI9 ile Android One’ı kıyasladığı Twitter anketinin amacına ulaşmadığı gerekçesiyle anketi kaldırma kararı aldı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz gün Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle durduk yere kendini rezil etti. Şirketin Android üzerinde donatılmış kullanıcı arayüzüyle, Android One işletim sistemini kıyaslayan bir anketi Twitter’da patlaşan Xiaomi, burada hiç beklemediği bir sonuç alınca anketi kaldırdı.

Xiaomi’nin Xiaomi Mi A1 hariç tüm telefonlarında bulunan MIUI kullanıcı arayüzüyle, Google’ın ortak çalıştığı firmalara orijinal Android ROM’unu sunduğu Android One yarıştı. Şirketin kendi Twitter sayfasında böyle bir paylaşım yapması, normal olarak MIUI 9’un daha yüksek oy getireceğini düşündürtürken, ortaya komik bir tablo çıktı. Android One’un %57 ile Xiaomi kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemi olması Xiaomi’nin sinirini bozmuş olmalı ki, anket kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Toplamda 15.000 kişinin oy kullandığı ankette, MIUI 9’un kendine özgü tonlarca uygulaması olmasına rağmen, Android’in saf hali bu mücadeleyi kazanarak Xiaomi’ye zor anlar yarattı. Xiaomi bu anketin ardından farklı kararlar alıp daha fazla Android One’lı telefon çıkarır mı bilinmez, ancak bu paylaşım büyük şirketlerin paylaşım yaparken sonuçlarını iki kere düşünmesi gerektiğini diğer firmalara gösteriyor.

Hazır Xiaomi anketi kaldırmışken, aynı anketi ülkemiz bazında biz yapalım. Sizce üzerinde birbirinden etkili yazılımların bulunduğu MIUI 9 mu, yoksa Android’in en saf hali olan Android One mı daha başarılı?