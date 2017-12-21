İki Atomlu Grafenin Elmastan Daha Sert Olduğu Anlaşıldı

Dünyanın en umut vaat edici maddesi grafen, kurşun geçirmez zırhtan telefon ekranlarına kadar her sektörü heyecanlandırmaya devam ediyor.

Dünyanın en güçlü maddesi grafen hakkında neler biliyorsunuz? Bu madde ile ilgili çok fazla şey söyleniyor, bugün sizlere bu ünlü maddenin neler yapabildiğine bakacağız. New York Üniversitesi’nden bir fizikçi ekibi, Nature Nanotechnology dergisinde yeni bir araştırma yayınladılar. Ekip, vurulmak gibi çok sert eylemlerde bile sapasağlam durabilen iki katmanlı grafen tabakalarını duyurdu.

CUNY Yüksek Lisans Araştırma Merkezi’nden baş araştırmacı Elisa Riedo, “Bu, elmasın bulunmasından beri karşımıza çıkan en sert nesne” dedi.

Grafen, bir petek yapısında hizalanmış elemental karbonlardan oluşur. Daha detaylı anlatmak gerekirse CUNY ekibi, yalnızca 1 atom kalınlığında iki katmanı birleştirerek bu inanılmaz ince katmanla mermilere karşı durmayı başardı. Normalde tek bir atom kalınlığında grafene baskı uygulandığında belirli bir oranda hareket ettirilebiliyordu, ancak işin içine iki katman girdiğinde sertleşme o kadar yüksek bir orana çıktı ki, en sert madde olarak bilinen elmastan bile daha sert oldu.

Grafeni diğer maddelerden ayıran en önemli özelliği, mermi gibi yüksek basınçlı maddeler büyük bir hızla temas ettiğinde katmanların birbirine kenetlenerek tamamen güçlü yeni fiziksel özelliklere sahip yeni bir yapı oluşturmaları.

Ekip, metaryelin pratik uygulamalarını hala geliştiriyor. Bu kadar ince olmasına rağmen bu düzeyde dünyanın en dayanıklı maddelerinden birisi olması, savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda çok büyük bir artı katacakmış gibi duruyor. Sanırım, gelecekte Iron Man gibi karakterleri grafen maddesi sayesinde görmeye başlayacağız.

Grafen Nedir

Grafen, tek katmanlı ve altıgen düzende yerleştirilmiş karbon atomlar anlamına gelir. Yani, iki veya daha fazla katman kullanıldığında bu belirtilmek zorunda. Çeliğe göre 100 ila 300 kat daha sağlam olan tek katmanlı grafen, bununla birlikte oda sıcaklığında en iyi iletken olmasının yanında esneklik de sağlayabilir. Ayrıca grafen saydam olması, onu telefon ekranları gibi sürekli kırılma yaşadığımız sektörlerde de hayat kurtarıcı yapabilir.