Dragon Drive otomotiv platformuyla henüz özel bir şoförünüz olmayacak, ancak ön koltukta çok işlevsel bir yolcunuz varmış gibi hissedeceksiniz.

Konuşma ve yapay zekayı birleştiren Dragon Drive, bir insanla konuşurmuşçasına aracınızla iletişime geçmenize olanak tanıyor. Örneğin, aracınıza "Bu restoran nasıl derecelendirilir?" sorusunu sorduğunuzda baktığınız taraftaki restoranın derece ve yorumlarına ait bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca aracınızdaki bu platform sayesinde, akıllı ev cihazları ve diğer yapay zeka platformlarına erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede Dragon Drive kullanarak, ev ısıtma sistemini ayarlamak veya banka hesapları arasında para aktarmak gibi işlemlerinizi sürüş esnasında gerçekleştirebileceksiniz. Firmanın gelecek konsepti olarak hazırladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dragon Drive'ın yapay zeka entegrasyonu sadece dış faktörler için değil, aynı zamanda araç içindeki bileşenler için de geçerli. Örneğin, Dragon Drive'a soğuk olduğunuzu söylerseniz, sistem otomobilin iklimini otomatik olarak ayarlar veya yağmur yağdığı sırada yapay zeka platformundan park yeri bulmasını istersiniz, Dragon Drive yağmurun yağdığını saptayarak size kapalı otopark ile ilgili tercihinizi sorar. Peki, sizce de videodaki gibi bir teknolojiyle yaşamak çok güzel olmaz mı?