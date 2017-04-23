Genlerimiz Beslenme Biçimimizi Etkiliyor Olabilir mi?

Bazen sağlığımız için hiç iyi olmadığını bile bile bazı gıdaları tüketmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Geçtiğimiz dönemde yapılan bir çalışmaya göre ise, bu duruma beynimizin çalışma biçimini etkileyen bazı gen varyantları sebep oluyor.

Madrid Özerk Üniversitesi'nden Silvia Berciano'nun araştırması 26 Nisan'da Chicago'da düzenlenecek olan Deneysel Biyoloji 2017 toplantısında, Amerika Halkı Beslenme Araştırmaları konusu altında sunulacak.

Berciano "Pek çok insan, sağlığı için iyi olmadığını bilse de, beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte güçlük çekmekte. Bu, beslenme tercihlerimizle ve istediğimiz gibi bir beslenme biçimine sahip olmak için ne kadar uğraşabildiğimizle alakalı. Çalışmamız da, beyin hücrelerimizin besin seçimimizde ve kendimize bir beslenme düzeni oluşturmamızda oynadığı rolle alakalı." diyor.

Önceki araştırmalar, anoreksiya (yemek yiyememe hastalığı) veya bulimiya (çok fazla yeme hastalığı) gibi yeme bozukluklarında genlerimizin önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkarsa da, sağlıklı insanlardaki gen varyasyonlarının beslenme alışkanlıklarına etkisi hakkında çok bir şey bilinmiyordu bugüne dek. Berciano'nun çalışması ise, 818 Avrupalı'nın gen dağılımları ve beslenme biçimleri analiz edilerek oluşturuldu ve araştırmanın sonunda, genlerimizin beslenme seçimi konusunda bizi sandığımızdan daha fazla etkilediği ortaya çıktı. Örneğin, daha yüksek oranda çikolata tüketimi ve daha geniş bel boyutu, oksitosin reseptör geninin bazı biçimleriyle ilişkilendirilebildi veya obeziteye sebep olan bir gen, kişi sebze ya da lifli gıda tüketse dahi, kişiyi obez kılmaya devam etti. Ayrıca bazı genlerin daha fazla tuz veya yağ tüketiminde de rol oynadığı gözlemlendi.

Çalışmada elde edilen bulgular, şeker hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta kanser gibi kişinin beslenme biçimiyle alakalı olarak oluşabilen hastalıkların

önlenmesine ya da tedavilerine uyarlanarak hastalık riskini en aza indirmek için kullanılabilir. Berciano "Çalışmamızda edinilen bilgiler, yeme davranışını daha iyi anlamayı sağlayarak; kişiye daha uygun beslenme biçimi önerilerini kolaylaştıracak ve daha sağlıklı bireyler olmamız yolunda başarılı adımlar atmamıza olanak tanıyacak." demekte. Yani her ne kadar genetik faktörler yüzünden sağlımıza zararlı olduğunu bildiğimiz besinleri tüketmekten kaçınamıyor olsak da, bu yeni çalışma sayesinde genlerimizi daha iyi anlayarak, sorunun üstesinden gelebileceğiz!

