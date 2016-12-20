Yaratıcılık Hakkında Pek Söylenmeyen 11 Rahatsız Edici Gerçek!

Yaratıcılıkla ilgili birçok efsane dolaşıyor. Ancak birçok kişi, yeni birşey ortaya koyma süreci hakkındaki rahatsız edici noktalar hakkında konuşmuyor. Sizler için 11 tanesini belirledik.

Yaratıcılık, tarihin ilk dönemlerinden beri üzerinde konuşulan bir konu. Hepimiz yepyeni fikirler bulan, probleme farklı bakabilen insanların düşünceleriyle büyüleniriz. Dijital çağın gelişmesi ile daha da çok üzerinde durulan bu kavram hakkında birçok efsane ortaya atılıyor. Sizler için bu efsaneler hakkında 11 gerçeği derledik!

1-Fikirleriniz Orjinal Değil!

Hiçkimse olmayan bir şeyden olan bir şey yaratmaz. İnsanlık olarak birbirimizin fikirlerini geliştirip küçük değişiklikler yaparak inovasyonlar yaparız.

2-İlham Bir Mitos

Bir şey ile uzun süre ilgilenip sonra onu bıraktığımızda, beynimiz kuluçka dönemine girer. Belli bir süre sonra biz farkında olmadan noktaları birleştirir ve yeni fikirler ortaya çıarırız.

3-Herkes Yaratıcıdır!

İnsanların yaratıcılığı uzaydan gelmez. Aslında ne kadar yaratıcı olduğumuz, o konuda ne kadar çalıştığımızla alakalıdır.

4-Yaratıcılık, Doğuştan Sahip Olduğunuz Bir Şey Değil!

Yaratıcılık, doğuştan gelmez. Beyninizi, yaratıcı işlerde daha çok çalışarak yaratıcı olması için eğitebilirsiniz.

5-Zaaflarınız Olmazsa Büyük Biri Olamazsınız

Zaaflar ve zayıflıklar olmazsa yaratıcı iş yapamazsınız, çünkü bu anlar aslında kendinizle temasa geçtiğiniz en özel anlardır.

6-Korku Gerekli Bir Şeydir

Yaratıcı biri için korku, bedeninizi zarar görmekten koruyan duygudur. Böylece önemli bir şeyler üzerinde çalıştığınızı anlarsınız.

7-Yaratıcılık Zor Birşey

Birçok kişi bir şeyler üretirken yarı yolda kalabilir, bıkkınlık yaşayabilir. Eğer yeni fikirler veya ürünler üreteceksen buna alışmalısın!

8-Tek Başına Yapamazsın

Edison’dan Michelangelo’ya kadar tüm yaratıcı insanlar, yenilikler üretmek için takımlar halinde çalışıyorlardı!

9-Beyin Fırtınası, Üretken Olmanın En İyi Yolu Değil

Fikirleri paylaşmak başkalarının yeni bir fikir geliştirememesini de sağlayabilir. Önemli olan işbirliği içinde üretmek.

10-Maddi Teşvikler Bazen Yaratıcılığa Zarar Verir

Harvard’ta yapılan bir araştırmaya göre, insanların zevk için çalıştıklarında daha üretken oldukları görülmüş. Yani insanlar zevki, ücrete tercih etmiş.

11-Gittikçe Daha Kolay Olmayacak

Meslekte çok ilerlemeniz, sizi daha yaratıcı yapmıyor. Yaratıcılık kolaylaşmıyor, ancak gün geçtikçe daha tatmin edici oluyor.

Aslında hepimizin istediği de bu değil mi?