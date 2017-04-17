Hayvanat bahçesinin en uzun sakini bu kez o kadarda sakin kalamadı. Söz konusu yavrusu olunca tekmelerini savurmaya başladı.

Daha önce doğumu sırasında kaydedilen görüntülerin milyonlarca kişi tarafından izlendiği anne zürafa April’in yeni görüntüleri, son zamanlarda sosyal medya da konuşulan en tatlı olaylardan birisi.

İnsanlar beslendiği sırada zürafanın yavrusunu beklettiğini gözlemlediler, nazik bir şekilde yavrusuna yaklaşmak isteyen veteriner de bundan faydalanmak için April’in geri çeviremeyeceği yemeklerle yanına gitti. Zürafa ise jerhangi bir annenin potansiyel bir tehditle karşı karşıya kaldığında ne yaparsa onu yaptı. Kabin içindeki kameralar o anda kayıtta olunca veterinerin yediği dayak, aynı zamanda hayvanat bahçesinin internetteki canlı yayın platformuna da ulaşmış oldu.

Veterinerin ihtiyatlı duruşu anneyi pek irdelemese de aldığı darbelere karşı sakinliği de konuşulanlar arasındaydı. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Son olarak hayvanların mecbur kalınmadıkça bir kafes içinde bekletilmeleri ve kendi doğalarından uzak sınırlı araziler içinde tutulmaları, onlar için oldukça can sıkıcı bir hale dönüşebiliyor. Hayvanat bahçelerindeki hayvanlara ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, yaşadıkları psikolojik bunalımlar onlar için hayati tehlikeler oluşturmaya devam ediyor.

