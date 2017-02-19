Yazılımcıların Üzerinde Çalıştığı En Yeni 5 Teknoloji

Akıllı cihazlar her geçen gün hayatımızda daha büyük yer tutuyor. Peki yazılımcılar şimdiden başlayan ve gelecekte hayatımızı değiştirecek hangi teknolojilerin üzerinde çalışıyorlar? İşte bunlardan en önemli 5 tanesi!

Mobil devrimin gelişini hatırlıyor musunuz? O kadar hızlı gerçekleşti ki çoğu kişi neler olup bittiğini anlayamadı bile. Nokia gibi dev bir firma batma noktasına gelmiş, Microsoft o günlerden başlayarak bir türlü tutunamadığı mobil pazara girme kararı almıştı. Elbette bu devrimi önceden sezenler de vardı. Apple ve Google bu değişimin baş aktörleri idi ve hala da öyleler. Peki gelecekte buna benzer tenolojik gelişmeler olacak mı? Evan Data Corporation, 1441 geliştirici ile yaptığı ankette önemli sonuçlara ulaştı. Yazılımcılar, tıpkı mobil gibi geleceği şekillendirecek ve popüler olacak ne gibi teknolojiler üzerinde çalışıyorlar? İşte bunlardan bazıları ve geliştirme trendleri!

1-Büyük Veri Analitiği, Geliştiricilerin Öncelikleri

Büyük Veri geliştiricilerin %15’i “Nesnelerin İnterneti” uygulamaları üzerinde, %10’u da teknik hizmetlerde çalışıyorlar. Telekomünikasyon için analitik araçlar geliştirenler %10 iken, bilgisayar dünyası dışındaki firmalar için araçlar geliştirmeye çalışanlar %9, sigorta sektöründekiler de %9.6’lık bir dilimi oluşturuyor.

2-Veri Madencilerinin Öncelikleri

Büyük veri geliştiricilerinin çoğu (%56’lık bir kesim) robotik üzerine çalışıyor. Diğer kısım ise telekomünikasyon ve nesnelerin interneti ile ilgili ürünler geliştiriyorlar.

3-Nesnelerin İnternetinin Önemi

Yapılan anket sonuçlarına göre geliştiricilerin %45’inin gelecek planlarında nesnelerin interneti var. %7’si bunun çok önemli olduğunu ifade ederken, %29.5’inin şu anda IoT uygulaması geliştirdiği ortaya çıkıyor.

4-Buluttaki Yeni Gelişmeler

Tüm geliştiricilerin %27’si, bulut teknolojileriyle ilgili bir uygulama geliştirmek istediğini söyledi. Bunların %66.9’u gelecek 1 yıl içinde mutlaka bir uygulama geliştireceklerini ifade ederken, %81.3’ü bulut temelli teknolojiler kullanıyorlar.

5-Yapay Zekanın Önemi

Yine tüm geliştiricilerin %41’i, gelecek planları için yapay zekanın çok önemli olduğunu söylüyor. Birçok AI şirketi ise, yazılımcıları bu alana yönlendirecek hizmetler sunuyorlar. Gelecekte birçok bireysel yazılım projesinin bu alanda hizmete sunulacağı öngörülüyor.