SoftBank tarafından üretilen Pepper isimli insanı robot, ABD'de havalimanlarında yeme - içme önerilerinde bulunacak ve yolu tarif edecek.

Japonya merkezli teknoloji devi SoftBank 2014 yılında akıcı bir şekilde konuşabilen, nesneleri gözleriyle takip edebilen, kendisiyle iletişim kuran kişilerle selamlaşan Pepper isimli robotunu duyurmuştu ve robot bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuştu.

SoftBank'ın geliştirdiği bu insansı robot Avrupa'nın arından şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlıyor. Oakland Havalimanı'nda kullanımına başlanacak olan robot insanlara yeme-içme önerileri sunacak, yolu takip edecek ve havalimanı ile ilgili diğer soruları da olabildiğince yanıtlamaya çalışacak.

Aslında bu robot havalimanı için değil Pyramid Ale isimli restoran için çalışacak. Pepper, hem restoranın tanıtımını yaparak önerilerde bulunacak hem de insanların merak ettiği konularla ilgili yol gösterecek.

Ayrıca Pepper isimli bu robotun tam olarak neler yapabildiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: