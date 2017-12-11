2018 Model Amiral Gemilerinin Güç Kaynağı: Quick Charge 4+

Qualcomm'un yeni Quick Charge 4+ teknolojisi, hem sağladığı güvenlik özellikleri ile patlayan telefonlara bir son verecek hem de cihazları çok daha hızlı şarj edecek.

Qualcomm, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte gelecek yılın amiral gemilerine güç verecek olan yeni Snapdragon 845 işlemcisini tanıtmıştı. Fakat yeni işlemci ile birlikte tüketicilerin ilgisini çeken bir şey daha var; Quick Charge 4+ teknolojisi.

Yeni Quick Charge 4+ teknolojisi, mevcut Quick Charge 4’e göre %30 daha etkili şarj ve %15 daha hızlı şarj vaat ediyor. Üstelik Quick Charge 4+’ta güvenlik çok daha üst seviyelere çıkarılarak patlayan telefonların önüne geçmek hedefleniyor.

İşin güzel yanı, bir akıllı telefonun Quick Charge 4+ destekli olması için Snapdragon 845 kullanması gerekmiyor. Zira Quick Charge 4+ destekli ilk telefon olan ZTE Nubia Z17, bu desteği Snapdragon 835 işlemcisi ile sağlıyor.

Fakat her akıllı telefon Quick Charge 4+ desteği sunamayacak. Şirketlerin Quick Charge 4+ sertifikası alması için yerine getirmeleri gereken 3 husus bulunuyor:

İkili Şarj: Cihazda ikinci bir güç yönetim entegre devresi bulunmasıdır. İkili şarj ile cihaz şarj edilirken akım bölünerek daha düşük bir termal dağılım sağlanır ve cihaz daha kısa sürede şarj edilir.

Cihazda ikinci bir güç yönetim entegre devresi bulunmasıdır. İkili şarj ile cihaz şarj edilirken akım bölünerek daha düşük bir termal dağılım sağlanır ve cihaz daha kısa sürede şarj edilir. Akıllı Termal Dengeleme: Isı cihaza eşit bir şekilde yayılır, böylece aşırı ısınma problemlerinin önüne geçilir.

Isı cihaza eşit bir şekilde yayılır, böylece aşırı ısınma problemlerinin önüne geçilir. Gelişmiş Güvenlik Özellikleri: Quick Charge 4’te zaten iyi olan güvenlik Quick Charge 4+’ta daha da yukarıya taşınıyor. Artık hem kasanın hem de konektörün sıcaklığı eş zamanlı olarak izleniyor. Bu ekstra koruma cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına ya da USB Type-C girişinin zarar görmesine engel olmaktadır.

Akıllı telefonlar için şarj problemi yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Tam şarj ile elde edilen kullanım süreleri hala istenilen seviyelere ulaşamasa da cihazların batarya dolum sürelerinin kısalması sorununa bir miktar da olsa çözüm getirmektedir.