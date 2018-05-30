İnsan Gözü Hayvan Gözünden Daha Keskin Görüyor

İnsanlar karanlıkta görmede ya da mesafe açısından hayvanların gözlerine yenik düşse de keskinlik konusunda pek çok hayvandan iyi gözlere sahip olduğumuz kanıtlanmış durumda.

Görebildiğimiz renk aralığı, karanlıkta görme yeteneğimiz ve mesafe bazında görme yetimiz hayvanların çoğuna göre geride ve bu bilgilerin tümü bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış durumda. Ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre hayvanların çoğu detayları görmede bizden çok daha kötü durumdalar. Yani bizim net olarak gördüğümüz bir manzarayı pek çok hayvan aslında bulanık görüyor.

Tabii ki bu konuda da bizden çok daha iyi gören hayvanlar mevcut. Örneğin kuşların pek çoğu kusursuz gözlere sahipler ve bizden ortalama 2 kat daha keskin görüyorlar. Bir kartalın onlarca metre yüksekteyken yerdeki minik fareyi görüp avlayabilmesini sağlayan da aslında tam olarak bu yetenek. Fakat kartal, akbaba ya da şahin gibi vahşi kuşlar dışında pek çok kuş bu konuda çok da yetenekli değil.

Maymun ya da goril gibi primatlar, evrimsel süreç de göz önüne alındığında bu konuda insana en yakın tür olarak karşımıza çıkıyor. Ancak söz konusu balıklar olduğunda, en keskin görüşe sahip balıklar bile bizden çok daha az keskin görüyor.

Kuşların ve böceklerin bu görme yetilerini pek çok anlamda avantaja çevirdiğini de belirten araştırmaya göre, örümcekler ağlarını kuşların görebileceği ancak böceklerin fark edemeyeceği incelikte örüyorlar. Bu sayede kuşlar ağlara çarpıp onları bozmuyor, böceklerin de hiç biri bu ağı göremiyor ve tuzağa düşüyor.

Araştırmanın aynı zamanda hayvanların görme ve algılama yetilerine dair gelecekte yapılacak pek çok keşfe de ışık tutacağı düşünülüyor.