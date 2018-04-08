Arktik Okyanusu'ndaki Buzulların Erimeleri Gözlemlenebiliyor

Yeni teknik bir teknik ile araştırmacılar, Arktik Okyanusu'ndaki buzul erimeleri sonrası oluşan gölcükleri daha iyi inceleyebilecek.

UChicago bilim insanları tarafından geliştirilen matematiksel hilelerle çalışan yeni bir teknik, Arktik Okyanusu'ndaki buzul göletlerin şeklini ve erime etkilerini doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. UChicago ve MIT araştırmacıları tarafından açıklanan fiziksel gözden geçirme raporlarına göre, bu araştırma, iklim bilimcilerin iklim değişikliği modellemelerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Her yıl, kış ayında okyanusun bir kısmı buza dönüşüyor. UChicago mezunu olan Predrag Popović: "Okyanusun buz örtüsü giderek küçülüyor ve modellerimizde gözlemleyebildiğimizden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu yüzden bazı problemler var. Biz de bu tutarsızlıkların nerede olduğunu araştırıyoruz." dedi. Popović, Mary Silber ve Dorian Abbot, bu göletleri istatistiksel olarak modellemek için daha iyi bir yol olup olmadığını merak etti.

Bir ihtimal, bu problemlerin sebebi erimiş buzullar olabilirdi. Güneş giderek etkisini arttırdığında ve buzullar eridiğinde sular giderek buzulların üzerine çıkıyor. Bu vesileyle oluşan küçük göletler ise fazladan Güneş ışığını emer. Bu da buzulların daha hızlı erimesine sebep olur. Geliştirilen 'boşluk' yöntemi ise bir dizi rastgele daire oluşturarak başlar; bu sayede çevrelerde bulunan erimiş göletleri boşluklarla örtüştürerek ilerler.

Solda bulunan fotoğraf erimiş buzulların orijinal fotoğrafı ve sağdaki resim ise minik göletlerin geniş iklim modellemesi.

Bu yeni teknik buzulların gelişimini daha iyi gözlemleyebiliyordu, erimiş göletlerin modellemesi, 1998 ve 2005 yıllarında alınan hava görüntülerini karşılaştırarak oluşturuldu.

Araştırmacılardan Abbot: "Diğer matematiksel yöntemleri kullanarak da benzer sonuçlar elde edebilirdik, ancak boşluk modeli çok daha basit ve aynı şekilde daha iyi sonuçlar veriyor. Bu basit teknikle, Kuzey Buz Denizi'nin ısınmaya devam etmesini ve deniz buzullarının nasıl tepki vereceğine dair tahminlerimizi geliştirebiliriz." dedi.

Araştırmacı ekibin çalışmaları hala devam ediyor, Küresel Isınma'nın etkilerini azaltmaya yönelik bu çalışma hakkında siz neler düşünüyorsunuz?