Geçtiğimiz günlerde gelen iOS 10.3.3 güncellemesi, sistemdeki büyük bir hatayı çözüyor. Kullanıcıların ise bu durumda yapabilecekleri en iyi seçim, cihazlarını güncellemek olacak.

Apple, birkaç güvenlik sorunu çözerek, mobil platformunda iOS'un yeni sürümü 10.3.3'ü Çarşamba günü yayınladı. Bu kulağa normal gibi geliyor fakat iş bu kadar basit değil. Güvenlik sorunlarından bir tanesi vardı ki, oldukça tehlikeli bir sistem açığı demekti.

Güvenlik uzmanı Nitay Artenstein'ın ilk bildirdiği konu, herhangi bir saldırganın, kullanıcıların iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarındaki Wi-Fi yongalarına erişmesine ve bu sayede de bu yongalarda keyfi kod çalıştırmasına olanak tanıyordu.

Broadpwn olarak adlandırılan bu belirli hata ise kullanıcıların etkileşime girmesini gerektirmeyecek şekilde güvenlik açıklarının çoğundan farklı. Diğer bir deyişle, bir saldırganın Wi-Fi erişimindeyseniz ve Wi-Fi açıksa, aslında telefonunuzu sizden devralabilir. Bu hatadan IOS cephesinde, iPhone 5 ve üstü, iPad 4 ve üstü ve altıncı nesil iPod touch etkilenebilir.

Bir kullanıcı olarak yapılması gereken en mantıklı hareketi merak ediyorsanız, kesinlikle cihazınızı güncelleyin deriz. Çünkü bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. Güncelleme yapmamayı seçerseniz eğer cihazınız, saldırganlar için açık bir hedef olarak kalabilir.

Normalde bu kadar ciddi bir güvenlik açığının Apple tarafından gelmeyeceğini söyleyebilirdik ancak belirtmeliyizki bu seferki güvenlik açığı pek de küçümsenecek bir açık değil.