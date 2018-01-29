Yeni iPad'e Dair Konsept Tasarımlar Yayınlandı

2018 yılında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan yeni nesil iPad'lerin nasıl görüneceği ile ilgili yapılan konsept tasarımlar oldukça güzel görünüyor.

Bu yılın sonlarına doğru Apple tarafından duyurulması beklenen yeni iPad ile ilgili şu ana dek gelen yegane dedikodu, cihazın iPhone X'te kullanılan teknolojileri de barındıracağı ve tasarım olarak iPhone X'in büyük büyük abisi gibi duracağı yönünde. iPhone X'de gördüğümüz 'home' butonunun bulunmaması, yüz tanıma özelliği ve çerçevesiz ekran da dahil olmak üzere, yeni iPad'in iPhone X'e çok benzeyeceği düşünülüyor.

Cihazla ilgili gelen dedikodular çerçerevesinde, Martin Hajek isimli tasarımcı tarafından, bu yıl gelmesi beklenen cihazın neye benzeyeceği düşünülerek farklı konsept tasarımlar yayınlandı. Oldukça güzel ve gerçekçi görseller tasarlayan Hajek, cihazı 12.9 inç olarak tasarlamış ve iPhone X'den alışık olduğumuz yuvarlak köşeler ve dikey konumlandırılmış kamera da unutulmamış. Bununla birlikte, Face ID cihazda bulunacağı için ön yüzünde herhangi bir buton veya parmak okuyucusu konumlandırılmamış.

Elbette ki yeni iPad'in böyle görüneceğinin hiçbir garantisi yok. Nitekim şirket iPhone X'in yeni sürümlerinde bir takım değişiklikler planlıyorken, tasarım olarak iPhone X'i baz alıp almayacağı şu an için bir muamma. Bloomberg'den gelen dedikodulara göre bu yılın sonuna kadar piyasaya sunulmasına kesin gözüyle bakılan iPad hakkında şu an için pek bir şey bilmiyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan bu konsept tasarımları hoşunuza gitti mi?