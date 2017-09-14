Apple, 12 Eylül'de iPhone X ve iPhone 8 modellerini tanıtmıştı. Yeni iPhone modellerinin arka taraflarının parmak izi tuttuğu hakkında iddialar bulunuyor.

Yeni nesil telefonlardaki arka yüzeylerin camdan oluşması, parmak izlerinin çıkmasına sebep olabiliyor. Birçok kişinin kalbinde taht kuran yeni iPhone modellerinin arka kaplamalarında da cam kullanıldı ve şimdiden bu kısmın parmak izi lekesi tuttuğu yönünde söylemler var. Daha öncede Apple'ın iPhone 7 simsiyah modellerinde çok sık karşılaşılan bu vakalar oldukça tepki almıştı.

Çok sık temizlemek zorunda kalabileceğimiz yeni iPhone modellerini bir kılıfla kullanmak oluşacak lekeleri büyük çapta engelleyecektir, ancak bu durum kılıfsız kullanmak isteyen kişiler için büyük sorun olabilir. Fakat şunu da belirtmekte fayda var; arka tarafta bulunan cam, iPhone 7 simsiyah modellerindeki gibi kolay çizilmiyorlar.

Kılıf modellerini birçok yerde görebileceğimiz yeni iPhone modellerinin orijinal kılıfları, 179TL'den başlayan fiyatlara sahip. Sizce kaplamasına bu kadar yüksek ücretler ödenen bu telefonları kılıflı bir şekilde kullanmak mantıklı mı ya da ne kadar mantıklı? Cevaplarınızı bekliyorum.