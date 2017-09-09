12 Eylül'de tanıtılacağı tahmin edilen etkinlik aynı zamanda internetten canlı olarak da yayınlanacak. Ancak her kaynaktan izlenemeyecek!

Yeni iPhone'un tanıtılacağı tahmin edilen, cihazın 10. yıl etkinliklerine çok az kaldı. Basın bildirimlerine göre bir yeni iPhone bir kaç tane de yeni Apple ürünü daha tanıtılacak. iPhone 7s, iPhone 7s Plus veya iPhone 8(cihaz ismi bilinmiyor, tahmini)in tanıtılmasının beklendiği geceyle ilgili ortada dolaşan bir çok dedikodu var. Ancak tüm bu dedikodulara cevap olacak tanıtım 12 Eylül 2017 Türkiye saatiyle de akşam 20:00 da yayında olacak.

Etkinlik aynı zamanda Apple'ın kendi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlacak. Ancak yapılacak canlı yayın sadece iPhone, iPad, Mac (Sadece Safari Üzerinden), Apple TV veya Windows 10 PC (Sadece Edge Tarayıcı) ile izlenebilecek. Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera gibi çok kullanılan tarayıcıları ise neden desteklemediğiyle ilgili Apple herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu kararın markalar arası rekabet olduğu çok net görülebiliyor.

Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcılar Apple kullanıcılarının da oldukça tercih ettiği tarayıcılar. Bakalım bu karar ortalığı karıştıracak mı? Yine de siz bu şirketler arası atışmalarla ilgilenmiyor ve sadece yeni iPhone modelini canlı bir şekilde takip etmek istiyorsanız, buradaki link üzerinden etkinliği canlı olarak iPhone, iPad, Mac (Sadece Safari Üzerinden), Apple TV veya Windows 10 PC (Sadece Edge Tarayıcı) üzerinden izleyebilirsiniz.