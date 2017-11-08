Yeni Keşfedilen Devasa Kütle Bilim Dünyasını İkiye Böldü!

Bilim insanları, Dünya'dan 22 bin ışık yılı uzaklıkta devasa bir cisim keşfetti. Jüpiter'den 13.4 kat daha ağır bu cismin bir gezegen mi yoksa kahverengi cüce mi olduğuna henüz karar verilemedi.

Güneş sistemine biraz aşinaysanız Dünya’nın nispeten küçük bir gezegen olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat Mars ve Merkür gibi Dünya’dan daha küçük gezegenler de bulunmaktadır. Jupiter ya da Satürn gibi bazı gezegenler ise kütleleri tüm gezegenleri çekimi ile etkileyecek kadar büyük olan gaz devleridir.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile gökyüzüne bakan araştırmacılar öyle bir gezegen keşfettiler ki; keşfettikleri şeyin bir gezegen olduğundan dahi şüphe duyuyorlar. Zira OGLE-2016-BLG-1190Lb olarak adlandırılan devasa nesne, Jüpiter’den 13.4 kat daha büyük bir kütleye sahip.

Dünya’dan yaklaşık 22.000 bin ışık yılı uzaklıkta olan bu devasa kütlenin bir gezegen mi yoksa bir nükleer reaksiyon başlatamayacak kadar hafif olduğundan yıldızlaşamamış bir kahverengi cüce mi olduğu bilinmiyor. Keşfedilen kütlenin bir gezegen olması halinde bilim insanlarının çok daha fazla dikkatini çekeceği kesin.

Kahverengi cüceler, Jüpiter’in 10 ile 80 kat ağırlığında kütleye sahip olabiliyorlar. Fakat bir gezegenin ne kadar ağır olabileceğine dair net bir sınır henüz bilinmiyor. Bazı gezegenler, yörüngesinde döndükleri yıldıza yaklaştıkça genleşerek büyüyebiliyorlar fakat yoğunlukları azaldığı için devasa ağırlıklara ulaşmıyorlar.