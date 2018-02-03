Kullanıcıların Windows Store'daki ürünleri çalıştırmakla sınırlandıran S Modu stratejisi, Windows 10 S'e yönelik bakış açısının değişikliğe uğramasına neden oldu.

Microsoft, Chrome OS ile rekabet etmek üzere tasarlanan yeni Windows versiyonu olan Windows 10 S'e yaklaşımını değiştiriyor. Yazılım devi daha önceki duyrusunda Windows S'i, Microsoft Store uygulamalarını çalıştırmakla sınırlı, sadece eğitime özgü bir Windows versiyonu olarak duyurmuştu. Fakat Neowin'in tespitlerine göre Microsoft, Windows 10 Home, Enterprise ve Pro için yeni bir S Modu planlıyor.

Bu S Modu, öz itibariyle Windows 10'un tüm kopyalarını kilitleyerek, sadece Microsoft Store'daki uygulamaları çalıştırmasına izin verecek. Böylece Windows 10 S işletim sisteminden yapılması beklenen şeyi yapmış olacak. Windows 10 S kullanıcılarının yüzde altmışının, ücretsiz olarak Windows 10 Pro'ya geçmek yerine, Windows 10 S'te kalmayı tercih ettikleri bildirilmişti. Windows 10 Pro'ya geçenlerin yüzde altmışı ise, Windows 10 S cihazını aldıktan sonraki 24 saat içerisinde geçiş yapmış. Bir hafta içerisinde geçiş yapmayanların yüzde seksenüçünün 10 S'te karar kıldıkları görülüyor.

Windows 10 Home yeni S Modu'nu alacak

Windows kullanıcılarının sadece Microsoft Store uygulamalarıyla yetindiğini görmek şaşırtıcı olmakla birlikte, firmanın yeni stratejisinin, daha fazla sayıda kişinin S Modu çalıştıran cihazı almasını sağlayabileceği anlamına geliyor. Bildirildiği kadarıyla Microsoft, Windows 10 Home kullanıcılarının ücretsiz olarak S Modu'nu devre dışı bırakmalarına izin veriyor fakat, cihazlarında S Modu aktif olan Windows 10 Pro kullanıcıları, Windows 10 Pro'nun full versiyonunu edinmek için 49$ ödemek durumunda kalacaklar.

Bu strateji, gerek Microsoft gerekse firmanın çeşitli PC ortaklarınca müşterinin kafasının karışmasını önlemek adına net olarak açıklamaya ihtiyacı olan bir strateji. Home versiyonları ücretsiz geçiş planına sahip olmakla birlikte, Pro versiyonlarının ücretli olması, daha seçkin cihazlar edinmek isteyen tüketicileri rahatsız edebilir. Her şey donanım üreticilerinin cihazları S Modu aktif olarak piyasaya çıkarıp çıkarmayacağına bağlı.