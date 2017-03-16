Yeni Zelanda’da Bir Nehir ‘Canlı Varlık’ Olarak Tanındı!

Yeni Zelanda’da bulunan yerli halk Maorilerin kutsal saydığı Whanganui nehri, ‘canlı varlık’ olarak tanındı ve kendisine hukuki statü verildi.

Yeni Zelanda parlamentosu, ülkenin üçüncü büyük nehri olan Whanganui’yi canlı varlık olarak tanındı. Nehrin hakları ise Maori kabilesinden ve kraliyetten birer kişi tarafından mahkemelerde temsil edilecek. Devlet, nehir için 80 milyon dolar tazminat ve tamamen temizlenmesi için de 30 milyon dolar fon verecek.

Maori kabilesini parlamentoda temsil eden milletvekilleri arasında yer alan Adrian Rurawhe, Whanganui’nin iyiliğinin insanların iyiliğiyle paralel doğrultuda olduğunu, bu nedenle de nehrin kimliğinin tanınmasının tüm insanlık için çok önemli olduğunu söyledi.

Maorilerin yaklaşık 160 yıldır bu nehre bu statüyü kazandırmak için mücadele ettiğini söyleyen Yeni Zelandalı Bakan Chris Finlayson, “Biliyorum ki insanların hissettiği ilk şey doğal bir kaynağa hukuki şahsiyet kazandırmanın oldukça garip olacağıdır ancak bu, şirketlerden ya da anonim topluluklardan daha garip değildir” açıklamalarında bulundu.