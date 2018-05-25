Yenilenen Apple Watch Series 3 Modelleri Satışa Sunuldu

Apple, yenilenen Watch Series 3 modellerini Amerika’daki çevrimiçi mağazasına ekledi.

Müdavimleri tarafından uzun bir süredir merakla beklenen yeni Apple Watch Series 3, iki gün önce satışa sunulmaya başladı. Yenilenme kapsamında akıllı saatler, 359 ile 549 dolar arası bir fiyat ile müşterilerini karşılıyor. Öte yandan Apple, görünüm ve kutu içeriği olarak da eski ve yeni akıllı saatlerin birbirlerinden çok da farklı olmadığını ifade etti.

Apple, yeni serisiyle saatlerin fiyatlarını da düşürdü. Örneğin önceden 429 dolara satılan 42 mm bir Watch Series 3, şimdi 359 dolara kullanıcılara tanıtıldı. Ancak şöyle de bir gerçek var ki, son günlerde yükselen doları düşünecek olursak, bu fiyat bizler için biraz tuzlu olabilir.

Apple, Watch Series 3 modellerini ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürmüş ancak şu ana kadar sadece hücresel olmayan GPS modelleri kullanıma sunulmuştu. Öte yandan da yeni modellerin, %85 daha hızlı ve daha fazla tasarruf sağladığını söylemekte yarar var.